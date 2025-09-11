Стубб заявил что Трамп имеет ключ к миру и оказывает давление на Путина

Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент Финляндии Александр Стубб во время визита в Украину заявил, что Дональд Трамп играет ключевую роль в урегулировании войны и оказывает давление на Путина. По его словам, именно американский президент имеет "ключ к миру", и сейчас ведутся тесные консультации между Вашингтоном и европейскими лидерами по завершению войны.

Об этом Александр Стубб заявил на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Новини.LIVE.

Стубб убежден, что Трамп имеет рычаги влияния на Путина

Стубб подчеркнул, что главной целью является добиться прекращения огня, после чего можно будет переходить к переговорам об условиях мира. Он сообщил, что в последнее время состоялось несколько разговоров с Трампом и его ближайшими советниками, во время которых обсуждались шаги к мирному урегулированию.

"Вы знаете, что 19-й пакет разрабатывается теперь в Европейском Союзе. Это хорошая новость. Еще лучшая новость заключается в том, что Европейский Союз и США теперь работают на том, как еще крепче надавить на экономику России", — сказал Стубб.

В то же время он призвал европейские государства отказаться от закупки российских энергоносителей, ведь, по его словам, "платежи за газ и нефть питают военную машину Кремля". Он добавил, что самыми активными покупателями российского газа и нефти являются Словакия и Венгрия.

Отдельно Стубб упомянул роль Организации Объединенных Наций, выразив сожаление по поводу того, что ООН остается в стороне от мирного процесса. Он отметил, что несмотря на внимание к палестино-израильскому конфликту и российской агрессии против Украины, именно санкционные механизмы и давление на Москву производятся вне площадки ООН.

"Возможно, кому-то кажется, что все движется медленно. Но мы ежедневно приближаем мир", — подытожил президент Финляндии.

В свою очередь Дональд Трамп объяснил, почему ему до сих пор не удалось закончить войну в Украине. Он заявил, что препятствием к миру является глбиока ненависть между Зеленским и Путиным.

Несколько дней назад Трамп также заявлял, что он готов ввести санкции против России.