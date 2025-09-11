Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Президент Финляндии ответил, способен ли Трамп влиять на Путина

Президент Финляндии ответил, способен ли Трамп влиять на Путина

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 14:33
Стубб заявил что Трамп имеет ключ к миру и оказывает давление на Путина
Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент Финляндии Александр Стубб во время визита в Украину заявил, что Дональд Трамп играет ключевую роль в урегулировании войны и оказывает давление на Путина. По его словам, именно американский президент имеет "ключ к миру", и сейчас ведутся тесные консультации между Вашингтоном и европейскими лидерами по завершению войны.

Об этом Александр Стубб заявил на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Стубб убежден, что Трамп имеет рычаги влияния на Путина

Стубб подчеркнул, что главной целью является добиться прекращения огня, после чего можно будет переходить к переговорам об условиях мира. Он сообщил, что в последнее время состоялось несколько разговоров с Трампом и его ближайшими советниками, во время которых обсуждались шаги к мирному урегулированию.

"Вы знаете, что 19-й пакет разрабатывается теперь в Европейском Союзе. Это хорошая новость. Еще лучшая новость заключается в том, что Европейский Союз и США теперь работают на том, как еще крепче надавить на экономику России", — сказал Стубб.

В то же время он призвал европейские государства отказаться от закупки российских энергоносителей, ведь, по его словам, "платежи за газ и нефть питают военную машину Кремля". Он добавил, что самыми активными покупателями российского газа и нефти являются Словакия и Венгрия.

Отдельно Стубб упомянул роль Организации Объединенных Наций, выразив сожаление по поводу того, что ООН остается в стороне от мирного процесса. Он отметил, что несмотря на внимание к палестино-израильскому конфликту и российской агрессии против Украины, именно санкционные механизмы и давление на Москву производятся вне площадки ООН.

"Возможно, кому-то кажется, что все движется медленно. Но мы ежедневно приближаем мир", — подытожил президент Финляндии.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ответил, поддерживает ли контакт Украина с США.

В свою очередь Дональд Трамп объяснил, почему ему до сих пор не удалось закончить войну в Украине. Он заявил, что препятствием к миру является глбиока ненависть между Зеленским и Путиным.

Несколько дней назад Трамп также заявлял, что он готов ввести санкции против России.

Владимир Зеленский Дональд Трамп Украина Финляндия Россия Александр Стубб
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации