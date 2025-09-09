Трамп заявил, что завершить войну в Украине пока сложно

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп признался, что считал войну России против Украины самой легкой для урегулирования. Но впоследствии он понял, что это гораздо более сложная задача, чем ожидал.

Трамп о сложности завершения войны

Трамп похвастался, что во время своего президентства якобы завершил семь войн, большинство из которых, по его словам, считались "неразрешимыми" и длились десятилетиями. На этом фоне ситуация с Украиной, как он признался, казалась ему простой.

"Я думал, что это будет самый легкий случай — Россия и Украина. Я сказал, что его можно будет решить достаточно быстро. Но каждый раз, когда я считал, что мы близки, Путин сбрасывал очередную бомбу. Это плохо, очень плохо. Я удивлен, на самом деле очень удивлен", — заявил Трамп.

Он пояснил, что ключевым препятствием является "глубокая ненависть" между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Между ними много вражды, и уже пролито очень много крови", — добавил он.

Кроме того, Трамп повторил свою оценку потерь в войне, заявив, что еженедельно погибает от 5 до 7 тысяч человек.

Напомним, ранее Трамп заявил, что готов перейти ко второму этапу санкций против России. Это может означать намерения Белого дома усиливать экономическое давление на Путина.

