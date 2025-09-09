Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп объяснил, почему войну в Украине завершить пока сложно

Трамп объяснил, почему войну в Украине завершить пока сложно

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 22:26
Трамп заявил, что завершить войну в Украине пока сложно
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп признался, что считал войну России против Украины самой легкой для урегулирования. Но впоследствии он понял, что это гораздо более сложная задача, чем ожидал.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на радио 77 WABC.

Реклама
Читайте также:

Трамп о сложности завершения войны

Трамп похвастался, что во время своего президентства якобы завершил семь войн, большинство из которых, по его словам, считались "неразрешимыми" и длились десятилетиями. На этом фоне ситуация с Украиной, как он признался, казалась ему простой.

"Я думал, что это будет самый легкий случай — Россия и Украина. Я сказал, что его можно будет решить достаточно быстро. Но каждый раз, когда я считал, что мы близки, Путин сбрасывал очередную бомбу. Это плохо, очень плохо. Я удивлен, на самом деле очень удивлен", — заявил Трамп.

Он пояснил, что ключевым препятствием является "глубокая ненависть" между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Между ними много вражды, и уже пролито очень много крови", — добавил он.

Кроме того, Трамп повторил свою оценку потерь в войне, заявив, что еженедельно погибает от 5 до 7 тысяч человек.

Напомним, ранее Трамп заявил, что готов перейти ко второму этапу санкций против России. Это может означать намерения Белого дома усиливать экономическое давление на Путина.

А президент Украины Владимир Зеленский призвал оставить РФ без главного оружия — торговли сырьем. Зеленский призвал усилить санкции против РФ и не покупать российскую нефть.

США Дональд Трамп война в Украине війна Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации