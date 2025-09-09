Відео
Трамп пояснив, чому війну в Україні завершити наразі складно

Трамп пояснив, чому війну в Україні завершити наразі складно

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 22:26
Трамп заявив, що завершити війну в Україні наразі складно
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп зізнався, що вважав війну Росії проти України найлегшою для врегулювання. Але згодом він зрозумів, що це набагато складніше завдання, ніж очікував.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на радіо 77 WABC.

Читайте також:

Трамп про складності завершення війни

Трамп похвалився, що під час свого президентства нібито завершив сім воєн, більшість із яких, за його словами, вважалися "нерозв’язними" і тривали десятиліттями. На цьому тлі ситуація з Україною, як він зізнався, здавалася йому простою.

"Я думав, що це буде найлегший випадок — Росія і Україна. Я сказав, що його можна буде вирішити досить швидко. Але щоразу, коли я вважав, що ми близькі, Путін скидав чергову бомбу. Це погано, дуже погано. Я здивований, насправді дуже здивований", — заявив Трамп.

Він пояснив, що ключовою перешкодою є "глибока ненависть" між Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

"Між ними багато ворожнечі, і вже пролито дуже багато крові", — додав він.

Крім того, Трамп повторив свою оцінку втрат у війні, заявивши, що щотижня гине від 5 до 7 тисяч людей.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії. Це може означати наміри Білого дому посилювати економічний тиск на Путіна.

А президент України Володимир Зеленський закликав залишити РФ без головної зброї — торгівлі сировиною. Зеленський закликав посилити санкції проти РФ та не купувати російську нафту. 

США Дональд Трамп війна в Україні війна Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
