Трамп заявив, що завершити війну в Україні наразі складно

Трамп пояснив, чому війну в Україні завершити наразі складно
Президент США Дональд Трамп зізнався, що вважав війну Росії проти України найлегшою для врегулювання. Але згодом він зрозумів, що це набагато складніше завдання, ніж очікував.
Про це повідомляє УНІАН з посиланням на радіо 77 WABC.
Трамп про складності завершення війни
Трамп похвалився, що під час свого президентства нібито завершив сім воєн, більшість із яких, за його словами, вважалися "нерозв’язними" і тривали десятиліттями. На цьому тлі ситуація з Україною, як він зізнався, здавалася йому простою.
"Я думав, що це буде найлегший випадок — Росія і Україна. Я сказав, що його можна буде вирішити досить швидко. Але щоразу, коли я вважав, що ми близькі, Путін скидав чергову бомбу. Це погано, дуже погано. Я здивований, насправді дуже здивований", — заявив Трамп.
Він пояснив, що ключовою перешкодою є "глибока ненависть" між Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.
"Між ними багато ворожнечі, і вже пролито дуже багато крові", — додав він.
Крім того, Трамп повторив свою оцінку втрат у війні, заявивши, що щотижня гине від 5 до 7 тисяч людей.
Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії. Це може означати наміри Білого дому посилювати економічний тиск на Путіна.
А президент України Володимир Зеленський закликав залишити РФ без головної зброї — торгівлі сировиною. Зеленський закликав посилити санкції проти РФ та не купувати російську нафту.
Читайте Новини.LIVE!