Визит Келлога в Украину — Зеленский и Ермак сообщили о встрече

В Киев в четверг, 11 сентября, прибыл спецпредставитель Соединенных Штатов Америки Кит Келлог. Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак сделали заявления о встрече.

Встреча с Келлогом

Журналисты спросили у главы государства, планируется ли встреча с Келлогом.

"Да, немножко позже", — ответил Зеленский.

Его слова также подтвердил лидер Франции Александр Стубб. Кроме того, руководитель ОП сообщил, что встреча со спецпредставителем США состоится.

Напомним, 11 сентября в Украину прибыл Кит Келлог. Известно, что перед визитом в Киев он был в Польше.

А на пресс-конференции со Стуббом Зеленский вспомнил свою встречу с лидером США Дональдом Трампом до его президентства.