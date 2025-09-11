Видео
Главная Новости дня Келлог в Киеве — Зеленский и Ермак сделали заявления о встрече

Келлог в Киеве — Зеленский и Ермак сделали заявления о встрече

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 18:22
Визит Келлога в Украину — Зеленский и Ермак сообщили о встрече
Андрей Ермак и Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В Киев в четверг, 11 сентября, прибыл спецпредставитель Соединенных Штатов Америки Кит Келлог. Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак сделали заявления о встрече.

Об этом они рассказали в комментарии журналистке Новини.LIVE.

Читайте также:

Встреча с Келлогом

Журналисты спросили у главы государства, планируется ли встреча с Келлогом.

"Да, немножко позже", — ответил Зеленский.

Его слова также подтвердил лидер Франции Александр Стубб. Кроме того, руководитель ОП сообщил, что встреча со спецпредставителем США состоится.

Напомним, 11 сентября в Украину прибыл Кит Келлог. Известно, что перед визитом в Киев он был в Польше.

А на пресс-конференции со Стуббом Зеленский вспомнил свою встречу с лидером США Дональдом Трампом до его президентства.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
