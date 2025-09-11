Визит Келлога в Украину — Зеленский и Ермак сообщили о встрече

Келлог в Киеве — Зеленский и Ермак сделали заявления о встрече
В Киев в четверг, 11 сентября, прибыл спецпредставитель Соединенных Штатов Америки Кит Келлог. Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак сделали заявления о встрече.
Об этом они рассказали в комментарии журналистке Новини.LIVE.
Встреча с Келлогом
Журналисты спросили у главы государства, планируется ли встреча с Келлогом.
"Да, немножко позже", — ответил Зеленский.
Его слова также подтвердил лидер Франции Александр Стубб. Кроме того, руководитель ОП сообщил, что встреча со спецпредставителем США состоится.
Напомним, 11 сентября в Украину прибыл Кит Келлог. Известно, что перед визитом в Киев он был в Польше.
А на пресс-конференции со Стуббом Зеленский вспомнил свою встречу с лидером США Дональдом Трампом до его президентства.
