Келлог і Зеленський провели зустріч у Києві 11 вересня

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів зустріч із спецпредставником очільника США генералом Кітом Келлогом. Сторони обговорили різні вектори співпраці.

Про це глава української держави повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте также:

Зустріч Зеленського і Келлога — деталі

"Говорили про різні вектори співпраці — як досягти реального миру та гарантувати Україні безпеку. Це окремі проєкти в межах ініціативи PURL на фінансування виробництва та закупівлю "Петріотів", сильні двосторонні угоди щодо спільного виробництва дронів та зброї, які ми запропонували Америці", — йдеться в повідомленні.

Реклама

Також сторони обговорили повернення викрадених українських дітей.

"Розраховуємо на позитивну реакцію США. Предметно обговорили тиск на росіян і те, що можемо зробити разом із партнерами в тарифно-санкційній політиці, щоб якомога швидше була можливість зустрітися на рівні лідерів і закінчити цю війну. Тристоронній формат лідерів, безперечно, найбільш ефективний", — зазначив Зеленський.

Реклама

Український президент висловив співчуття американському народові у зв’язку із жахливим убивством політичного блогера Чарлі Кірка та подякував президенту США Дональду Трампу за співчуття й реакцію на вбивство українки Ірини Заруцької, яке сталося в штаті Північна Кароліна.

"Важливо, щоб справедливість торжествувала щоразу, коли насильство намагається взяти гору. Також готуємося до 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Обговорили заплановані заходи, координацію між Україною та Америкою й роботу в межах коаліції охочих. Опрацьовуємо потенційні зустрічі та різні формати", — додав очільник України.

Новина доповнюється