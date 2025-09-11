Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський зустрівся з Келлогом — що обговорили

Зеленський зустрівся з Келлогом — що обговорили

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 21:04
Келлог і Зеленський провели зустріч у Києві 11 вересня
Володимир Зеленський і Кіт Келлог. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів зустріч із спецпредставником очільника США генералом Кітом Келлогом. Сторони обговорили різні вектори співпраці.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зустріч Зеленського і Келлога — деталі

"Говорили про різні вектори співпраці — як досягти реального миру та гарантувати Україні безпеку. Це окремі проєкти в межах ініціативи PURL на фінансування виробництва та закупівлю "Петріотів", сильні двосторонні угоди щодо спільного виробництва дронів та зброї, які ми запропонували Америці", — йдеться в повідомленні.

Також сторони обговорили повернення викрадених українських дітей. 

"Розраховуємо на позитивну реакцію США. Предметно обговорили тиск на росіян і те, що можемо зробити разом із партнерами в тарифно-санкційній політиці, щоб якомога швидше була можливість зустрітися на рівні лідерів і закінчити цю війну. Тристоронній формат лідерів, безперечно, найбільш ефективний", — зазначив Зеленський.

Український президент висловив співчуття американському народові у зв’язку із жахливим убивством політичного блогера Чарлі Кірка та подякував президенту США Дональду Трампу за співчуття й реакцію на вбивство українки Ірини Заруцької, яке сталося в штаті Північна Кароліна.

"Важливо, щоб справедливість торжествувала щоразу, коли насильство намагається взяти гору. Також готуємося до 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Обговорили заплановані заходи, координацію між Україною та Америкою й роботу в межах коаліції охочих. Опрацьовуємо потенційні зустрічі та різні формати", — додав очільник України.

Нагадаємо, 11 вересня в Україну прибув Кіт Келлог. Відомо, що перед візитом до Києва він був у Польщі.

Зазначимо, що Келлог нещодавно приїжджав до України — на День незалежності, 24 серпня.

Володимир Зеленський діти Дональд Трамп війна в Україні Кіт Келлог
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації