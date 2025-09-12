термінова

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії, щоб подякувати їм за допомогу та узгодити ключові безпекові рішення. Україна закликає партнерів завершити роботу над гарантіями безпеки якнайшвидше, адже Росія продовжує ескалацію та становить загрозу для всієї Європи.



Новина доповнюється ...