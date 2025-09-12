Санкцій ЄС проти Росії — Сибіга пояснив, на що вони вплинуть

Андрій Сибіга. Фото: x.com/andrii_sybiha

Голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга висловився про 19-й пакет санкцій Європейського союзу проти Росії. Він передбачає суттєвий удар по тіньовому флоту, банкам та олігархам країни-агресорки.

Про це очільник МЗС заявив під час пресконференції з данським колегою з Ларсом Льокке Расмуссеном у п'ятницю, 12 вересня.

Реклама

Читайте також:

Сибіга про новий пакет санкцій ЄС проти Росії

Міністр закордонних справ України повідомив, що Європейський Союз залишив чинними персональні санкції проти російських олігархів та злочинців. Він зазначив, що існували ризики виключення деяких осіб зі списків, однак цього не відбулося.

"Ми вдячні європейським партнерам за солідарність і тверде рішення. Це саме та реакція, яка має бути сьогодні після провокацій і ескалації Росії", — наголосив міністр.

За його словами, наразі триває робота над 19-м санкційним пакетом ЄС. Україна наполягає, щоб він охоплював банківську систему РФ, тіньовий флот, російські порти на Балтійському морі та всіх, хто допомагає Кремлю обходити обмеження.

"Для того, щоб ці санкції були дійсно відчутні для російської військової машини, туди мають потрапити усі, хто допомагає Путіну продовжити війну. Вони мають бути спрямовані на те, щоб закривати усі шляхи обходу санкцій та проти банківської системи Росії, а також стосуватися тіньового флоту. На нашу думку важливим моментом має стати санкціонування портів, з яких ця нафта транспортується, зокрема у Балтійському морі", — наголосив Сибіга.

Міністр також підкреслив важливість синхронізації санкцій ЄС і США та запровадження вторинних обмежень проти країн, які продовжують отримувати прибутки від імпорту російського палива.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Японія та Нова Зеландія знизять граничну ціну на нафту з Росії.

Також український лідер подякував Великій Британії, яка оголосила про новий потужний пакет санкцій проти РФ.