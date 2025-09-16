Трамп про TikTok - президент США доповів про переговори із Китаєм

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Сполучені Штати та Китай досягли угоди щодо популярного додатку TikTok. За його словами, у п’ятницю, 19 вересня, він планує провести переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це він повідомив під час спілкування із журналістами у вівторок, 16 вересня.

Переговори США та Китаю щодо TikTok

За словами американського лідера, було досягнено угоди між країнами.

"Я досяг домовленості з Китаєм. У п’ятницю говоритиму з Сі", — заявив Трамп.

Нагадаємо, що у понеділок, 15 вересня, Дональд Трамп повідомив, що Вашингтон та Пекін на переговорах у Мадриді досягли угоди щодо компанії, яку молодь США "дуже хотіла врятувати".

Раніше Дональд Трамп запровадив нові обмеження проти компаній, які допомагали Росії обходити санкції. Серед переліку китайські й турецькі компанії.

До цього Дональд Трамп висловив свою відкритість щодо ідеї придбання Ілоном Маском соцмережі TikTok. Президент США вважає, що це принесе шалену вигоду всім. Повідомлялось, що китайські офіційні особи розглядають варіант передачі американських підрозділів TikTok у власність Ілона Маска. Це може статися у випадку, якщо компанії не вдасться уникнути заборони на додаток у США.

Раніше Верховний суд США підтримав заборону TikTok в США, після чого користувачі почали скаржитися на припинення роботи застосунку.