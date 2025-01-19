У США застосунок TikTok перестав функціонувати

Застосунок TikTok у смартфоні. Фото: In Korr

У Сполучених Штатах застосунок TikTok припинив роботу менш ніж за дві години до того, як мала набути чинності заборона на його функціонування в країні. Користувачі не можуть зайти у свої аккаунти.

Про це пише CNN у неділю, 19 січня.

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Під час спроби входу у свої акаунти користувачі отримують повідомленням такого змісту: "Вибачте, TikTok зараз недоступний. У США набув чинності закон про заборону TikTok. На жаль, це означає, що ви не можете використовувати TikTok зараз".

Це сталося після того, як Верховний суд підтримав заборону, ухвалену за широкої двопартійної підтримки в Конгресі та підписану у квітні президентом Джо Байденом.

Але TikTok, можливо, ще повернеться. Компанія припустила, що це може статися незабаром після інавгурації Трампа.

Раніше ми повідомляли, що поліція Харківської області попереджає про небезпечний тренд, що набирає популярності в соціальній мережі TikTok. Нові "хайпові" теми роликів призводять до травмування дітей.

Китайські офіційні особи розглядають варіант передачі американських підрозділів TikTok у власність Ілона Маска.