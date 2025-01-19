В США приложение TikTok перестало функционировать

Приложение TikTok в смартфоне. Фото: In Korr

В Соединенных Штатах приложение TikTok прекратило работу менее чем за два часа до того, как должен был вступить в силу запрет на его функционирование в стране. Пользователи не могут зайти в свои аккаунты.

Об этом пишет CNN в воскресенье, 19 января.

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При попытке входа в свои аккаунты пользователи получают сообщением следующего содержания: "Извините, TikTok сейчас недоступен. В США вступил в силу закон о запрете TikTok. К сожалению, это означает, что вы не можете использовать TikTok сейчас".

Это произошло после того, как Верховный суд поддержал запрет, принятый при широкой двухпартийной поддержке в Конгрессе и подписанный в апреле президентом Джо Байденом.

Но TikTok, возможно, еще вернется. Компания предположила, что это может произойти вскоре после инаугурации Трампа.

Ранее мы сообщали, что полиция Харьковской области предупреждает об опасном тренде, набирающем популярность в социальной сети TikTok. Новые "хайповые" темы роликов приводят к травмированию детей.

Китайские официальные лица рассматривают вариант передачи американских подразделений TikTok в собственность Илона Маска.