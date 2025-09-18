По мнению президента США, ЕС может надавить на Китай пошлинами и прекратить покупать российскую нефть, что поможет закончить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в вечернем интервью журналистам заявил, что Китай может повлиять на Путина в вопросе прекращения агрессии против Украины. Однако для этого надо Европе надавить на сам Китай.

Такое заявление Трампа передает FoxNews.

Чем можно нажать на Китай по мнению Трампа

Лидер США считает, что Европа может применить санкции или повысить тарифы в отношении Китая и это поможет закончить войну в Украине.

"Война могла бы закончиться, потому что Китай крупнейший покупатель российской нефти. И я думаю, что они имеют другое влияние на Россию также", — сказал Трамп.

При этом он не забыл напомнить, что имеет "хорошие отношения с Китаем". Трамп сообщил, что разговаривал с лидером КНР Си Цзиньпином и договорился о сделке по TikTok.

"Мы близки к соглашениям по всему. Мои отношения с Китаем очень хорошие. Знаете, у нас есть с ними торговое соглашение. Недавно была хорошая встреча. Похоже, они одобрили соглашение о TikTok, что принесет США много денег, но посмотрим как это все сработает", — сказал президент США.

Трамп отметил, что если бы Европа что-то сделала в отношении Китая, то, пожалуй, Пекин мог бы заставить прекратить войну.

"Нельзя, чтобы Европа покупала нефть у России, и я расстраивался из-за Китая за то же самое", — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось о том, что Трамп очень разочарован Путиным. Президент США считает, что диктатор РФ его подвел.

Напомним, Владимир Зеленский призвал Трампа дать решительный ответ Путину. Лидер Украины считает, что стоит сделать личные шаги, чтобы положить конец агрессии РФ.