Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп знает, как остановить войну в Украине — может помочь Китай

Трамп знает, как остановить войну в Украине — может помочь Китай

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 23:36
По мнению президента США, ЕС может надавить на Китай пошлинами и прекратить покупать российскую нефть, что поможет закончить войну в Украине
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в вечернем интервью журналистам заявил, что Китай может повлиять на Путина в вопросе прекращения агрессии против Украины. Однако для этого надо Европе надавить на сам Китай.

Такое заявление Трампа передает FoxNews.

Реклама
Читайте также:

Чем можно нажать на Китай по мнению Трампа

Лидер США считает, что Европа может применить санкции или повысить тарифы в отношении Китая и это поможет закончить войну в Украине.

"Война могла бы закончиться, потому что Китай крупнейший покупатель российской нефти. И я думаю, что они имеют другое влияние на Россию также", — сказал Трамп.

При этом он не забыл напомнить, что имеет "хорошие отношения с Китаем". Трамп сообщил, что разговаривал с лидером КНР Си Цзиньпином и договорился о сделке по TikTok.

"Мы близки к соглашениям по всему. Мои отношения с Китаем очень хорошие. Знаете, у нас есть с ними торговое соглашение. Недавно была хорошая встреча. Похоже, они одобрили соглашение о TikTok, что принесет США много денег, но посмотрим как это все сработает", — сказал президент США.

Трамп отметил, что если бы Европа что-то сделала в отношении Китая, то, пожалуй, Пекин мог бы заставить прекратить войну.

"Нельзя, чтобы Европа покупала нефть у России, и я расстраивался из-за Китая за то же самое", — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось о том, что Трамп очень разочарован Путиным. Президент США считает, что диктатор РФ его подвел.

Напомним, Владимир Зеленский призвал Трампа дать решительный ответ Путину. Лидер Украины считает, что стоит сделать личные шаги, чтобы положить конец агрессии РФ.

Европейский союз санкции Китай Дональд Трамп нефть война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации