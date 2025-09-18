Дональд Трамп сделал заявление о Путине — чем недоволен

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп заявил, что его подвел российский диктатор Владимир Путин в вопросе мирного урегулирования в Украине. Американский лидер рассчитывал быстро закончить войну.

Об этом Дональд Трамп сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером.

Трамп разочарован Путиным

Трамп заявил, что рассчитывал быстро завершить войну благодаря своим отношениям с Путиным, однако он подвел его в этом вопросе.

"Я думал, что быстро закончу войну в Украине из-за моих отношений с Путиным, но он меня подвел", — сказал президент США.

В то же время он добавил, что несмотря на это, все "будет сделано правильно" и война между Россией и Украиной будет завершена.

Также американский лидер подчеркнул, что лидер Кремля убивает многих, но теряет еще больше. По его словам, российские военные несут потери значительно чаще, чем украинские защитники.

В свою очередь Кир Стармем заявил, что Путин показал истинное лицо и осуществляет самую большую атаку с начала вторжения — это несет больше кровопролития и убийств невинных украинцев.

Напомним, ранее Владимир Зеленский призвал Трампа дать решительный ответ Путину. Украинский президент считает, что стоит сделать личные шаги, чтобы положить конец войне в Украине.

Кроме того, Зеленский раскритиковал двусторонний саммит Путина и Трампа на Аляске. По его словам, российский диктатор получил то, чего хотел, а Западу не стоит затягивать с санкциями.