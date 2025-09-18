Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Путин меня подвел — Трамп сделал заявление о войне

Путин меня подвел — Трамп сделал заявление о войне

Ua en ru
Дата публикации 18 сентября 2025 17:56
Дональд Трамп сделал заявление о Путине — чем недоволен
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп заявил, что его подвел российский диктатор Владимир Путин в вопросе мирного урегулирования в Украине. Американский лидер рассчитывал быстро закончить войну.

Об этом Дональд Трамп сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером.

Реклама
Читайте также:

Трамп разочарован Путиным

Трамп заявил, что рассчитывал быстро завершить войну благодаря своим отношениям с Путиным, однако он подвел его в этом вопросе.

"Я думал, что быстро закончу войну в Украине из-за моих отношений с Путиным, но он меня подвел", — сказал президент США.

В то же время он добавил, что несмотря на это, все "будет сделано правильно" и война между Россией и Украиной будет завершена.

Также американский лидер подчеркнул, что лидер Кремля убивает многих, но теряет еще больше. По его словам, российские военные несут потери значительно чаще, чем украинские защитники.

В свою очередь Кир Стармем заявил, что Путин показал истинное лицо и осуществляет самую большую атаку с начала вторжения — это несет больше кровопролития и убийств невинных украинцев.

Напомним, ранее Владимир Зеленский призвал Трампа дать решительный ответ Путину. Украинский президент считает, что стоит сделать личные шаги, чтобы положить конец войне в Украине.

Кроме того, Зеленский раскритиковал двусторонний саммит Путина и Трампа на Аляске. По его словам, российский диктатор получил то, чего хотел, а Западу не стоит затягивать с санкциями.

владимир путин переговоры Дональд Трамп Великобритания война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации