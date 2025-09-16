Видео
Зеленский призвал Трампа дать решительный ответ Путину

Зеленский призвал Трампа дать решительный ответ Путину

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 08:53
Зеленский просит США о ПВО и новых санкциях и обратился к Трампу
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа занять четкую позицию и сделать личные шаги для того, чтобы остановить Владимира Путина и положить конец войне в Украине.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью Sky News.

Читайте также:

Зеленский надеется на сильные решения Трампа

Глава государства подчеркнул, что Соединенные Штаты имеют достаточно мощностей и ресурсов, чтобы принимать независимые решения и влиять на ход войны. В частности, Зеленский заявил, что Вашингтон может предоставить Украине достаточное количество систем противовоздушной обороны, ведь имеет их в распоряжении больше, чем нужно.

Он также выразил уверенность, что США способны ввести настолько жесткие санкции, которые нанесут ощутимый удар по российской экономике. По словам президента, Европейский Союз уже принял 18 пакетов санкций, однако решающего шага со стороны США до сих пор не хватает.

"Я уверен, что США могут применить достаточные санкции, чтобы нанести ущерб российской экономике, к тому же Дональд Трамп имеет достаточно силы, чтобы Путин его боялся. Европа уже ввела 18 пакетов санкций против России. И все, чего сейчас не хватает. Это сильный пакет санкций от США", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, вчера, 15 сентября, Владимир Зеленский анонсировал активное участие Украины в дипломатических процессах на Генассамблее ООН. В частности, он будет призывать партнеров усилить защиту страны.

Также Владимир Зеленский раскритиковал двусторонний саммит Путина и Трампа на Аляске.

Между тем Дональд Трамп недавно заявил, что хочет взять под личный контроль переговоры.

А недавно в СМИ появилась информация от анонимных источников, что Трамп усомнился в собственной способности влиять на Путина.

Владимир Зеленский санкции против России санкции владимир путин Дональд Трамп
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
