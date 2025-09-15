Трамп считает, что Зеленский и Путин так ненавидят друг друга, что ему придется договариваться о мире самому

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп 15 сентября заявил журналистам, что переговоры между Владимиром Зеленским и диктатором Путиным имеют главную проблему - взаимную ненависть. Поэтому лидер США хочет все сделать самостоятельно.

Об этом Трамп сказал в комментарии журналистам, передает Fox News.

Президент США предположил, что все переговоры по Украине придется вести ему самому из-за сложившейся, по его мнению, крайне высокой степени враждебности между Путиным и Зеленским.

"Думаю, все разговоры придется вести мне. Они ненавидят друг друга", — отметил Трамп.

Президент США лишний раз напомнил журналистам, что ранее ему удалось "остановить семь войн", но ситуация между Украиной и Россией является "более сложной".

"Ненависть между Зеленским и Путиным — непостижима", — сказал Трамп.

Президент США сомневается, что между РФ и Украиной возможны переговоры. Однако он не высказался четко, когда может самостоятельно все уладить и "говорить самому".

"Я не знаю. Относительно скоро. Мы решим это так или иначе, но относительно скоро... Они так ненавидят друг друга, что не могут дышать. Поэтому мне придется вмешаться", — подытожил Трамп.

Ранее президент США заявил, что сомневается в возможности повлиять на диктатора РФ Путина. Трамп признал, что неправильно расценил намерения главы Кремля относительно мира.

Также мы сообщали о странном заявлении Дональда Трампа. Он неожиданно сказал, что его "не любят умные люди".