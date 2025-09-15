Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп сделает все сам — лидер США о переговорах Киева и Москвы

Трамп сделает все сам — лидер США о переговорах Киева и Москвы

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 04:49
Трамп считает, что Зеленский и Путин так ненавидят друг друга, что ему придется договариваться о мире самому
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп 15 сентября заявил журналистам, что переговоры между Владимиром Зеленским и диктатором Путиным имеют главную проблему - взаимную ненависть. Поэтому лидер США хочет все сделать самостоятельно.

Об этом Трамп сказал в комментарии журналистам, передает Fox News.

Реклама
Читайте также:

Трамп о ненависти Зеленского и Путина

Президент США предположил, что все переговоры по Украине придется вести ему самому из-за сложившейся, по его мнению, крайне высокой степени враждебности между Путиным и Зеленским.

"Думаю, все разговоры придется вести мне. Они ненавидят друг друга", — отметил Трамп.

Президент США лишний раз напомнил журналистам, что ранее ему удалось "остановить семь войн", но ситуация между Украиной и Россией является "более сложной".

"Ненависть между Зеленским и Путиным — непостижима", — сказал Трамп.

Президент США сомневается, что между РФ и Украиной возможны переговоры. Однако он не высказался четко, когда может самостоятельно все уладить и "говорить самому".

"Я не знаю. Относительно скоро. Мы решим это так или иначе, но относительно скоро... Они так ненавидят друг друга, что не могут дышать. Поэтому мне придется вмешаться", — подытожил Трамп.

Ранее президент США заявил, что сомневается в возможности повлиять на диктатора РФ Путина. Трамп признал, что неправильно расценил намерения главы Кремля относительно мира.

Также мы сообщали о странном заявлении Дональда Трампа. Он неожиданно сказал, что его "не любят умные люди".

Владимир Зеленский владимир путин Дональд Трамп война в Украине мирные переговоры
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации