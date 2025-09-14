Видео
Трамп не уверен в своих способностях влиять на Путина — СМИ

Трамп не уверен в своих способностях влиять на Путина — СМИ

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 13:26
Трамп начал сомневаться в своей способности влиять на Путина — Axios
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп начал сомневаться в своей способности влиять на российского диктатора Владимира Путина. Американский лидер неправильно расценил намерения главы Кремля относительно мира.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на собственные источники.

Трамп сомневается в своих силах уговорить Путина

Издание отмечает, что, несмотря на многочисленные обещания Трампа положить конец войне, в последнее время он, похоже, перестал быть уверенным в том, что способен убедить Путина.

По данным источника, Трамп признался своим приближенным, что неправильно оценил желание российского диктатора идти на мир.

Около месяца назад американский лидер заявлял, что Путин столкнется с серьезными последствиями, если не согласится на прекращение огня в Украине или не сделает реальных шагов к урегулированию. Однако Кремль отказался не только от перемирия, но и от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Несмотря на это, администрация Трампа не ввела новых санкций против России.

Зато Вашингтон переложил ответственность за дальнейшее давление на Москву на европейских партнеров.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что готов усилить жесткое давление на Россию только при условии, если европейские страны перестанут покупать российскую нефть и наложат санкции на Китай, который помогает Кремлю обходить международные ограничения.

А также исполняющая обязанности посла США в ООН Дороти Шей отметила, что Россия усилила удары по Украине после встречи Трампа и Путина на Аляске.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
