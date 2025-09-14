Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп не впевнений у своїй здатності впливати на Путіна — ЗМІ

Трамп не впевнений у своїй здатності впливати на Путіна — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 13:26
Трамп почав сумніватися у своїй здатності впливати на Путіна — Axios
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп почав сумніватися у своїй здатності впливати на російського диктатора Володимира Путіна. Американський лідер неправильно розцінив наміри очільника Кремля щодо миру.

Про це повідомляє видання Axios із посиланням на власні джерела.

Реклама
Читайте також:

Трамп сумнівається у своїх силах вмовити Путіна

Видання зазначає, що, попри численні обіцянки Трампа покласти край війні, останнім часом він, схоже, перестав бути впевненим у тому, що здатний переконати Путіна.

За даними джерела, Трамп зізнався своїм наближеним, що неправильно оцінив бажання російського диктатора йти на мир.

Близько місяця тому американський лідер заявляв, що Путін зіштовхнеться з серйозними наслідками, якщо не погодиться на припинення вогню в Україні або не зробить реальних кроків до врегулювання. Однак Кремль відмовився не лише від перемир'я,  й від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Попри це, адміністрація Трампа не запровадила нових санкцій проти Росії.

Натомість Вашингтон переклав відповідальність за подальший тиск на Москву на європейських партнерів.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що готовий посилити жорсткий тиск на Росію лише за умови, якщо європейські країни перестануть купувати російську нафту та накладуть санкції на Китай, який допомагає Кремлю обходити міжнародні обмеження.

А також виконувачка обов'язків посла США в ООН Дороті Шей наголосила, що Росія посилила удари по Україні після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці.

США володимир путін переговори Дональд Трамп війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації