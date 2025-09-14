Трамп почав сумніватися у своїй здатності впливати на Путіна — Axios

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп почав сумніватися у своїй здатності впливати на російського диктатора Володимира Путіна. Американський лідер неправильно розцінив наміри очільника Кремля щодо миру.

Про це повідомляє видання Axios із посиланням на власні джерела.

Реклама

Читайте також:

Трамп сумнівається у своїх силах вмовити Путіна

Видання зазначає, що, попри численні обіцянки Трампа покласти край війні, останнім часом він, схоже, перестав бути впевненим у тому, що здатний переконати Путіна.

За даними джерела, Трамп зізнався своїм наближеним, що неправильно оцінив бажання російського диктатора йти на мир.

Близько місяця тому американський лідер заявляв, що Путін зіштовхнеться з серйозними наслідками, якщо не погодиться на припинення вогню в Україні або не зробить реальних кроків до врегулювання. Однак Кремль відмовився не лише від перемир'я, й від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Попри це, адміністрація Трампа не запровадила нових санкцій проти Росії.

Натомість Вашингтон переклав відповідальність за подальший тиск на Москву на європейських партнерів.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що готовий посилити жорсткий тиск на Росію лише за умови, якщо європейські країни перестануть купувати російську нафту та накладуть санкції на Китай, який допомагає Кремлю обходити міжнародні обмеження.

А також виконувачка обов'язків посла США в ООН Дороті Шей наголосила, що Росія посилила удари по Україні після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці.