Після зустрічі Трампа з Путіним РФ посилила атаки — США в ООН

Дороті Шей. Фото: The Times of Israel

Вашингтон звинуватив Москву у подальшій ескалації війни проти України після серпневої зустрічі президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна. Під час засідання Ради Безпеки ООН, США наголосили, що готові захищати союзників по НАТО.

Про це повідомили Новини.LIVE у суботу, 13 вересня.

Реклама

Читайте також:

Що заявили США в ООН

Виконувачка обов’язків посла США в ООН Дороті Шей наголосила, що вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі свідчить про відверту неповагу Кремля до мирних зусиль. Вона підкреслила, що Вашингтон підтримує союзників по НАТО і вже проводить консультації згідно зі статтею 4 Північноатлантичного договору. США вважають, що посилення атак є прямою відповіддю Москви на спроби дипломатичного врегулювання.

"США підтримують наших союзників перед обличчям цих тривожних порушень повітряного простору. І будьте певні — ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО", — заявила Шей.

За її словами, такі дії Кремля створюють серйозну загрозу безпеці всієї Європи. Вона закликала міжнародну спільноту рішучіше тиснути на Москву, щоб зупинити нові бомбардування України. Представниця США підкреслила, що подібні провокації можуть призвести до подальшої ескалації конфлікту.

Нагадаємо, що Генеральна Асамблея ООН підтримала Нью-Йоркську декларацію про створення двох держав для врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Палестиною.

Раніше ми також інформували, що постійний представник України при ООН Андрій Мельник прокоментував порушення повітряного простору Польщі російськими дронами 10 вересня.