Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Що змінилося після зустрічі Трампа і Путіна — заява США в ООН

Що змінилося після зустрічі Трампа і Путіна — заява США в ООН

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 16:27
Після зустрічі Трампа з Путіним РФ посилила атаки — США в ООН
Дороті Шей. Фото: The Times of Israel

Вашингтон звинуватив Москву у подальшій ескалації війни проти України після серпневої зустрічі президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна. Під час засідання Ради Безпеки ООН, США наголосили, що готові захищати союзників по НАТО.

Про це повідомили Новини.LIVE у суботу, 13 вересня.

Реклама
Читайте також:

Що заявили США в ООН

Виконувачка обов’язків посла США в ООН Дороті Шей наголосила, що вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі свідчить про відверту неповагу Кремля до мирних зусиль. Вона підкреслила, що Вашингтон підтримує союзників по НАТО і вже проводить консультації згідно зі статтею 4 Північноатлантичного договору. США вважають, що посилення атак є прямою відповіддю Москви на спроби дипломатичного врегулювання.

"США підтримують наших союзників перед обличчям цих тривожних порушень повітряного простору. І будьте певні — ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО", — заявила Шей.

За її словами, такі дії Кремля створюють серйозну загрозу безпеці всієї Європи. Вона закликала міжнародну спільноту рішучіше тиснути на Москву, щоб зупинити нові бомбардування України. Представниця США підкреслила, що подібні провокації можуть призвести до подальшої ескалації конфлікту.

Нагадаємо, що Генеральна Асамблея ООН підтримала Нью-Йоркську декларацію про створення двох держав для врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Палестиною. 

Раніше ми також інформували, що постійний представник України при ООН Андрій Мельник прокоментував порушення повітряного простору Польщі російськими дронами 10 вересня. 

США володимир путін НАТО ООН Дональд Трамп Україна
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації