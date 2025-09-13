Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про створення Палестини

Зал Генеральної Асамблеї ООН. Фото: Patrick Gruban

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) схвалила Нью-Йоркську декларацію про врегулювання питання створення двох держав між Ізраїлем та Палестиною. Ця декларація є результатом міжнародної конференції, що відбулася в липні в штаб-квартирі ООН, організованої Францією та Саудівською Аравією.

Про це йдеться на сайті ООН.

Як відомо, до складу Генасамблеї входять усі 193 держави-члени ООН, і 142 країни проголосували за резолюцію на підтримку цього документа.

Ізраїль проголосував проти, разом із дев'ятьма іншими країнами — Аргентиною, Угорщиною, Мікронезією, Науру, Палау, Папуа-Новою Гвінеєю, Парагваєм, Тонгою та Сполученими Штатами — тоді як 12 країн утрималися.

Генеральна Асамблея ООН голосує за "Нью-Йоркську декларацію". Фото: ООН/Лої Феліпе

У декларації засуджуються "атаки ХАМАСу на цивільне населення" на півдні Ізраїлю у жовтні 2023 року. Вона також засуджує напади Ізраїлю на цивільне населення та цивільну інфраструктуру в Газі, а також "облогу та голод, які спричинили руйнівну гуманітарну катастрофу та кризу захисту".

Декларація передбачає, що Палестинська адміністрація буде керувати та контролювати всю палестинську територію. А після припинення вогню в Газі під її егідою буде негайно створено перехідний адміністративний комітет.

Перед голосуванням посол Франції Жером Боннафон нагадав, що Нью-Йоркська декларація "викладає єдину дорожню карту для реалізації рішення про створення двох держав".

Це передбачає негайне припинення вогню в Газі, звільнення всіх заручників, що утримуються там, та створення Палестинської держави, яка є одночасно життєздатною та суверенною.

У дорожній карті також закликається до роззброєння ХАМАС та його виключення з управління в Газі, нормалізації відносин між Ізраїлем та арабськими країнами, а також до колективних гарантій безпеки.

Виступаючи перед голосуванням, посол Ізраїлю Денні Данон заявив, що "ця одностороння Декларація не запам'ятається як крок до миру, а лише як ще один порожній жест, який послаблює довіру до цієї Асамблеї". Він сказав, що "ХАМАС є найбільшим переможцем з будь-якої підтримки тут сьогодні" і оголосить це "плодом 7 жовтня".

Раніше ми повідомляли, що Бельгія оголосила про намір офіційно визнати Палестинську державу під час найближчої сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Також ми інформували, що Дональд Трамп відреагував на плани французького лідера Емманюеля Макрона визнати Палестину незалежною.