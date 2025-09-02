Бельгія підтримала створення палестинської держави — подробиці

Очільник МЗС Бельгії Максим Прево. Фото: Humo

Бельгія оголосила про намір офіційно визнати Палестинську державу під час найближчої сесії Генеральної Асамблеї ООН. Рішення стане частиною спільної міжнародної ініціативи, що передбачає підтримку формули "дві держави" для врегулювання конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомив голова МЗС Бельгії Максим Прево в соцмережі X у вівторок, 2 вересня.

Реклама

Читайте також:

Бельгія готує політичний та санкційний крок

У своєму дописі у Х Максим Прево заявив, що країна приєднається до підписантів Нью-Йоркської декларації, запропонованої Францією. Документ передбачає визнання палестинської держави та заклик до збереження шансів на мирне врегулювання.

Допис Прево у X. Фото: скриншот

"Бельгія визнає Палестину в рамках спільної ініціативи Франції та Саудівської Аравії! Сильний політичний та дипломатичний жест [...] для ознаменування засудження експансіоністських намірів Ізраїлю з його колонізаційними програмами та військовими окупаціями", — написав Прево.

Окрім цього, Бельгія запровадить 12 санкцій проти Ізраїлю. Обмеження стосуватимуться заборони імпорту продукції з ізраїльських поселень і перегляду політики державних закупівель у компаній з Ізраїлю.

"З огляду на гуманітарну трагедію, що розгортається в Палестині, і особливо в Газі, а також з огляду на насильство, скоєне Ізраїлем з порушенням міжнародного права, враховуючи свої міжнародні зобов'язання, включаючи обов'язок запобігати будь-якому ризику геноциду, Бельгія була змушена прийняти рішучі рішення щодо посилення тиску на ізраїльський уряд та терористів ХАМАС", — зазначив голова МЗС.

Раніше про готовність визнати Палестину заявляли Австралія, Канада, Мальта, Франція, Велика Британія та Нова Зеландія.

Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон став фігурантом критики через зрив переговорів про припинення вогню між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Раніше ми також інформували, що лідер США Дональд Трамп прокоментував плани французького президента Емманюеля Макрона щодо визнання Палестини.