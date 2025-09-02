Видео
Еще одна страна признает Палестину — детали

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 09:50
Бельгия поддержала создание палестинского государства - подробности
Глава МИД Бельгии Максим Прево. Фото: Humo

Бельгия объявила о намерении официально признать Палестинское государство во время ближайшей сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Решение станет частью совместной международной инициативы, предусматривающей поддержку формулы "два государства" для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сообщил глава МИД Бельгии Максим Прево в соцсети X во вторник, 2 сентября.

Читайте также:

Бельгия готовит политический и санкционный шаг

В своей заметке в Х Максим Прево заявил, что страна присоединится к подписантам Нью-Йоркской декларации, предложенной Францией. Документ предусматривает признание палестинского государства и призыв к сохранению шансов на мирное урегулирование.

Ще одна країна визнає Палестину — деталі - фото 1
Сообщение Прево в Telegram. Фото: скриншот

"Бельгия признает Палестину в рамках совместной инициативы Франции и Саудовской Аравии! Сильный политический и дипломатический жест [...] для ознаменования осуждения экспансионистских намерений Израиля с его колонизационными программами и военными оккупациями", — написал Прево.

Кроме этого, Бельгия введет 12 санкций против Израиля. Ограничения будут касаться запрета импорта продукции из израильских поселений и пересмотра политики государственных закупок у компаний из Израиля.

"Учитывая гуманитарную трагедию, разворачивающуюся в Палестине, и особенно в Газе, а также учитывая насилие, совершенное Израилем с нарушением международного права, учитывая свои международные обязательства, включая обязанность предотвращать любой риск геноцида, Бельгия была вынуждена принять решительные решения по усилению давления на израильское правительство и террористов ХАМАС", — отметил глава МИД.

Ранее о готовности признать Палестину заявляли Австралия, Канада, Мальта, Франция, Великобритания и Новая Зеландия.

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон стал фигурантом критики из-за срыва переговоров о прекращении огня между Израилем и группировкой ХАМАС.

Ранее мы также информировали, что лидер США Дональд Трамп прокомментировал планы французского президента Эмманюэля Макрона по признанию Палестины.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
