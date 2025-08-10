Видео
Главная Новости дня Срыв переговоров между Израилем и ХАМАС — Рубио назвал виновного

Срыв переговоров между Израилем и ХАМАС — Рубио назвал виновного

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 07:51
Рубио обвинил Макрона в срыве переговоров Израиля с ХАМАС
Марко Рубио. Фото: EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон виноват в срыве переговоров о прекращении огня между Израилем и группировкой ХАМАС. Причина: решение о признании Палестинского государства.

Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Eternal Word Television Network.

Рубио считает, что переговоры с ХАМАС сорвались в тот день, когда Макрон принял одностороннее решение о признании Палестинского государства.

"Если бы я был ХАМАСом, я бы решил так: "Давайте не будем заключать перемирие... потому что нас могут вознаградить, мы можем расценить это как победу", — сказал госсекретарь.

Также чиновник подчеркнул, что после заявления Макрона к признанию Палестинского государства подключились и другие страны.

Напомним, 18 мая израильские военные сообщили о запуске масштабных наземных операций одновременно на северных и южных территориях Сектора Газа. Этот шаг знаменовал собой новую фазу обострения конфликта, возникшую на фоне провала последних переговоров с движением ХАМАС, которые проходили в Катаре.

29 мая в США заявили, что спецпосланник Стив Уиткофф передал ХАМАСу предложение о прекращении огня. Известно, что Израиль уже ранее поддержал и одобрил эту инициативу.

Впоследствии президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж в сентябре на сессии Генеральной ассамблеи ООН признает Палестинское государство. По его мнению, это поможет прекратить войну в Газе и спасти гражданское население.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и госсекретарь США Марко Рубио осудили такое решение. Рубио заявил, что решение признать государство Палестина — это пощечина жертвам, которые погибли 7 октября 2023 года из-за нападения ХАМАСа на Израиль.

МИД Украины призвал ХАМАС сложить оружие.

Израиль переговоры ХАМАС Палестина Марко Рубио
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
