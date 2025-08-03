ХАМАС має скласти зброю — заява МЗС України

Глава МЗС Андрій Сибіга. Фото із соцмереж Сибіги

Міністерство закордонних справ України закликало терористичне угруповання ХАМАС скласти зброю та звільнити заручників. А цивільне населення сектора Гази має якнайшвидше і в повному обсязі отримати гуманітарну допомогу.

Про це заявив очільник українського МЗС Андрій Сибіга у соцмережі X.

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Заява Сибіги про ситуацію в секторі Гази

Сибіга наголосив, що нелюдське поводження ХАМАСу з ізраїльськими заручниками заслуговує на найрішучіший осуд.

"Люди в секторі Гази не повинні продовжувати страждати через жахливі злочини ХАМАСу. Він повинен скласти зброю і негайно звільнити всіх заручників", — йдеться в повідомленні.

Міністр також додав, що повне припинення вогню має залишатися пріоритетом.

Нагадаємо, 18 травня ізраїльські військові повідомили про запуск масштабних наземних операцій одночасно на північних і південних територіях Сектора Гази. Цей крок знаменував собою нову фазу загострення конфлікту, що виникла на тлі провалу останніх переговорів із рухом ХАМАС, які відбувалися в Катарі.

29 травня у США заявили, що спецпосланець Стів Віткофф передав ХАМАСу пропозицію щодо припинення вогню. Відомо, що Ізраїль вже раніше підтримав і схвалив цю ініціативу.