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Головна Новини дня МЗС України закликало ХАМАС скласти зброю

МЗС України закликало ХАМАС скласти зброю

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 22:37
ХАМАС має скласти зброю — заява МЗС України
Глава МЗС Андрій Сибіга. Фото із соцмереж Сибіги

Міністерство закордонних справ України закликало терористичне угруповання ХАМАС скласти зброю та звільнити заручників. А цивільне населення сектора Гази має якнайшвидше і в повному обсязі отримати гуманітарну допомогу. 

Про це заявив очільник українського МЗС Андрій Сибіга у соцмережі X.

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Заява Сибіги про ситуацію в секторі Гази

Сибіга наголосив, що нелюдське поводження ХАМАСу з ізраїльськими заручниками заслуговує на найрішучіший осуд.

"Люди в секторі Гази не повинні продовжувати страждати через жахливі злочини ХАМАСу. Він повинен скласти зброю і негайно звільнити всіх заручників", — йдеться в повідомленні.

Міністр також додав, що повне припинення вогню має залишатися пріоритетом.

Нагадаємо, 18 травня ізраїльські військові повідомили про запуск масштабних наземних операцій одночасно на північних і південних територіях Сектора Гази. Цей крок знаменував собою нову фазу загострення конфлікту, що виникла на тлі провалу останніх переговорів із рухом ХАМАС, які відбувалися в Катарі.

29 травня у США заявили, що спецпосланець Стів Віткофф передав ХАМАСу пропозицію щодо припинення вогню. Відомо, що Ізраїль вже раніше підтримав і схвалив цю ініціативу.

Сектор Гази МЗС Андрій Сибіга заручники ХАМАС
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
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