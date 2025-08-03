ХАМАС должен сложить оружие - заявление МИД Украины

МИД Украины призвал ХАМАС сложить оружие
Министерство иностранных дел Украины призвало террористическую группировку ХАМАС сложить оружие и освободить заложников. А гражданское население сектора Газа должно как можно быстрее и в полном объеме получить гуманитарную помощь.
Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига в соцсети X.
Заявление Сибиги о ситуации в секторе Газа
Сибига подчеркнул, что бесчеловечное обращение ХАМАСа с израильскими заложниками заслуживает самого решительного осуждения.
"Люди в секторе Газа не должны продолжать страдать из-за ужасных преступлений ХАМАСа. Он должен сложить оружие и немедленно освободить всех заложников", — говорится в сообщении.
Министр также добавил, что полное прекращение огня должно оставаться приоритетом.
Напомним, 18 мая израильские военные сообщили о запуске масштабных наземных операций одновременно на северных и южных территориях Сектора Газа. Этот шаг знаменовал собой новую фазу обострения конфликта, возникшую на фоне провала последних переговоров с движением ХАМАС, которые проходили в Катаре.
29 мая в США заявили, что спецпосланник Стив Уиткофф передал ХАМАСу предложение о прекращении огня. Известно, что Израиль уже ранее поддержал и одобрил эту инициативу.
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