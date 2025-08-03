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МИД Украины призвал ХАМАС сложить оружие

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 22:37
ХАМАС должен сложить оружие - заявление МИД Украины
Глава МИД Андрей Сибига. Фото из соцсетей Сибиги

Министерство иностранных дел Украины призвало террористическую группировку ХАМАС сложить оружие и освободить заложников. А гражданское население сектора Газа должно как можно быстрее и в полном объеме получить гуманитарную помощь.

Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига в соцсети X.

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Заявление Сибиги о ситуации в секторе Газа

Сибига подчеркнул, что бесчеловечное обращение ХАМАСа с израильскими заложниками заслуживает самого решительного осуждения.

"Люди в секторе Газа не должны продолжать страдать из-за ужасных преступлений ХАМАСа. Он должен сложить оружие и немедленно освободить всех заложников", — говорится в сообщении.

Министр также добавил, что полное прекращение огня должно оставаться приоритетом.

Напомним, 18 мая израильские военные сообщили о запуске масштабных наземных операций одновременно на северных и южных территориях Сектора Газа. Этот шаг знаменовал собой новую фазу обострения конфликта, возникшую на фоне провала последних переговоров с движением ХАМАС, которые проходили в Катаре.

29 мая в США заявили, что спецпосланник Стив Уиткофф передал ХАМАСу предложение о прекращении огня. Известно, что Израиль уже ранее поддержал и одобрил эту инициативу.

Сектор Газа МИД Андрей Сибига заложники ХАМАС
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
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