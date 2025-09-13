Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании Палестины

Зал Генеральной Ассамблеи ООН. Фото: Patrick Gruban

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) одобрила Нью-Йоркскую декларацию об урегулировании вопроса создания двух государств между Израилем и Палестиной. Эта декларация является результатом международной конференции, состоявшейся в июле в штаб-квартире ООН, организованной Францией и Саудовской Аравией.

Об этом говорится на сайте ООН.

Как известно, в состав Генассамблеи входят все 193 государства-члена ООН, и 142 страны проголосовали за резолюцию в поддержку этого документа.

Израиль проголосовал против, вместе с девятью другими странами — Аргентиной, Венгрией, Микронезией, Науру, Палау, Папуа-Новой Гвинеей, Парагваем, Тонгой и Соединенными Штатами — тогда как 12 стран воздержались.

Генеральная Ассамблея ООН голосует за "Нью-Йоркскую декларацию". Фото: ООН/Лои Фелипе

В декларации осуждаются "атаки ХАМАСа на гражданское население" на юге Израиля в октябре 2023 года. Она также осуждает нападения Израиля на гражданское население и гражданскую инфраструктуру в Газе, а также "осаду и голод, которые вызвали разрушительную гуманитарную катастрофу и кризис защиты".

Декларация предусматривает, что Палестинская администрация будет управлять и контролировать всю палестинскую территорию. А после прекращения огня в Газе под ее эгидой будет немедленно создан переходный административный комитет.

Перед голосованием посол Франции Жером Боннафон напомнил, что Нью-Йоркская декларация "излагает единую дорожную карту для реализации решения о создании двух государств".

Это предусматривает немедленное прекращение огня в Газе, освобождение всех удерживаемых там заложников и создание Палестинского государства, которое является одновременно жизнеспособным и суверенным.

В дорожной карте также призывается к разоружению ХАМАС и его исключению из управления в Газе, нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, а также к коллективным гарантиям безопасности.

Выступая перед голосованием, посол Израиля Дэнни Данон заявил, что "эта односторонняя Декларация не запомнится как шаг к миру, а лишь как еще один пустой жест, который ослабляет доверие к этой Ассамблее". Он сказал, что "ХАМАС является самым большим победителем из любой поддержки здесь сегодня" и объявит это "плодом 7 октября".

Ранее мы сообщали, что Бельгия объявила о намерении официально признать Палестинское государство во время ближайшей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Также мы информировали, что Дональд Трамп отреагировал на планы французского лидера Эмманюэля Макрона признать Палестину независимой.