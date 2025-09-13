Видео
Генассамблея ООН поддержала создание Палестины — детали

Генассамблея ООН поддержала создание Палестины — детали

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 11:29
Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании Палестины
Зал Генеральной Ассамблеи ООН. Фото: Patrick Gruban

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) одобрила Нью-Йоркскую декларацию об урегулировании вопроса создания двух государств между Израилем и Палестиной. Эта декларация является результатом международной конференции, состоявшейся в июле в штаб-квартире ООН, организованной Францией и Саудовской Аравией.

Об этом говорится на сайте ООН.

Читайте также:

Генассамблея ООН приняла декларацию о создании Палестины

В пятницу, 12 сентября, Генеральная Ассамблея ООН приняла декларацию о создании государства Палестина.

Как известно, в состав Генассамблеи входят все 193 государства-члена ООН, и 142 страны проголосовали за резолюцию в поддержку этого документа.

Израиль проголосовал против, вместе с девятью другими странами — Аргентиной, Венгрией, Микронезией, Науру, Палау, Папуа-Новой Гвинеей, Парагваем, Тонгой и Соединенными Штатами — тогда как 12 стран воздержались.

ООН Палестина
Генеральная Ассамблея ООН голосует за "Нью-Йоркскую декларацию". Фото: ООН/Лои Фелипе

В декларации осуждаются "атаки ХАМАСа на гражданское население" на юге Израиля в октябре 2023 года. Она также осуждает нападения Израиля на гражданское население и гражданскую инфраструктуру в Газе, а также "осаду и голод, которые вызвали разрушительную гуманитарную катастрофу и кризис защиты".

Декларация предусматривает, что Палестинская администрация будет управлять и контролировать всю палестинскую территорию. А после прекращения огня в Газе под ее эгидой будет немедленно создан переходный административный комитет.

Перед голосованием посол Франции Жером Боннафон напомнил, что Нью-Йоркская декларация "излагает единую дорожную карту для реализации решения о создании двух государств".

Это предусматривает немедленное прекращение огня в Газе, освобождение всех удерживаемых там заложников и создание Палестинского государства, которое является одновременно жизнеспособным и суверенным.

В дорожной карте также призывается к разоружению ХАМАС и его исключению из управления в Газе, нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, а также к коллективным гарантиям безопасности.

Выступая перед голосованием, посол Израиля Дэнни Данон заявил, что "эта односторонняя Декларация не запомнится как шаг к миру, а лишь как еще один пустой жест, который ослабляет доверие к этой Ассамблее". Он сказал, что "ХАМАС является самым большим победителем из любой поддержки здесь сегодня" и объявит это "плодом 7 октября".

Ранее мы сообщали, что Бельгия объявила о намерении официально признать Палестинское государство во время ближайшей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Также мы информировали, что Дональд Трамп отреагировал на планы французского лидера Эмманюэля Макрона признать Палестину независимой.

декларация Израиль ООН ХАМАС голосование Палестина
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
