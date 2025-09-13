Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія не зупиниться на Польщі — постпред України в ООН

Росія не зупиниться на Польщі — постпред України в ООН

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 08:02
Постпред України в ООН попередив, що РФ не зупиниться на Польщі
Постійний представник України при ООН Андрій Мельник. Фото: Мельник/X

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник прокоментував порушення повітряного простору Польщі російськими дронами 10 вересня. Він зазначив, що Росія не зупиниться на Польщі й попередив, що далі російські безпілотники можуть залетіти на території інших країн Європи.

Про це Андрій Мельник сказав під час засідання Радбезу

Реклама
Читайте також:

Мельник попередив, що Росія не зупиниться на Польщі

Отже, постійний представник України при ООН Андрій Мельник наголосив, що порушення повітряного простору Польщі 10 вересня — це свідоме рішення Росії перетнути чергову червону лінію і випробувати терпіння міжнародної спільноти. 

На його думку, якщо ці дії залишаться без реакції, Росія не зупиниться на Польщі.

"Завтра це можуть бути дрони чи навіть ракети, які падатимуть на інші європейські країни. А післязавтра щось може "випадково" перелетіти Атлантику", — сказав Мельник.

А також наголосив, що обов'язком Радбезу є запобігти такому сценарію, перш ніж буде пізно. Однак, за його словами, якщо ж Радбез не зупинить нову фазу ескалації, то світ опиниться на межі Третьої світової війни.

Крім того, постпред закликав держави-члени ООН запровадити узгоджені санкційні дії для "придушення російської воєнної машини, перекриття її ланцюгів постачання і зупинки потоку компонентів для дронів і ракет".

Нещодавно глава МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що атака РФ на Польщу може сигналізувати про перехід Кремля до нового рівня агресії проти Заходу.

А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що атака дронів РФ на Польщу є "моментом істини" для НАТО і Європи.

Польща ООН Андрій Мельник дрони війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації