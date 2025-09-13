Постпред України в ООН попередив, що РФ не зупиниться на Польщі

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник. Фото: Мельник/X

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник прокоментував порушення повітряного простору Польщі російськими дронами 10 вересня. Він зазначив, що Росія не зупиниться на Польщі й попередив, що далі російські безпілотники можуть залетіти на території інших країн Європи.

Про це Андрій Мельник сказав під час засідання Радбезу

Реклама

Читайте також:

Мельник попередив, що Росія не зупиниться на Польщі

Отже, постійний представник України при ООН Андрій Мельник наголосив, що порушення повітряного простору Польщі 10 вересня — це свідоме рішення Росії перетнути чергову червону лінію і випробувати терпіння міжнародної спільноти.

На його думку, якщо ці дії залишаться без реакції, Росія не зупиниться на Польщі.

"Завтра це можуть бути дрони чи навіть ракети, які падатимуть на інші європейські країни. А післязавтра щось може "випадково" перелетіти Атлантику", — сказав Мельник.

А також наголосив, що обов'язком Радбезу є запобігти такому сценарію, перш ніж буде пізно. Однак, за його словами, якщо ж Радбез не зупинить нову фазу ескалації, то світ опиниться на межі Третьої світової війни.

Крім того, постпред закликав держави-члени ООН запровадити узгоджені санкційні дії для "придушення російської воєнної машини, перекриття її ланцюгів постачання і зупинки потоку компонентів для дронів і ракет".

Нещодавно глава МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що атака РФ на Польщу може сигналізувати про перехід Кремля до нового рівня агресії проти Заходу.

А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що атака дронів РФ на Польщу є "моментом істини" для НАТО і Європи.