Головна Новини дня Сікорський розкрив деталі інциденту з дронами в Польщі

Сікорський розкрив деталі інциденту з дронами в Польщі

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 22:49
Атака дронів на Польщу була спланована РФ — Сікорський
Радослав Сікорський. Фото: Politico.eu

Вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі не було випадковістю, а стало частиною цілеспрямованої операції Кремля. Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що інцидент є "моментом істини" для НАТО і Європи.

Про це повідомили Новини.LIVE у п'ятницю, 12 вересня.

Читайте також:

Сікорський про дрони РФ

За словами глави МЗС Польщі, дрони зайшли на територію країни не з України, а з боку Білорусі, і перебували в повітряному просторі сім годин, що виключає випадковість. Він наголосив, що це спланована акція, спрямована на тестування реакції Альянсу.

"Хто говорить, що це була українська провокація, перебуває під впливом російської пропаганди. Ми впевнені, що це були російські дрони й російська операція", — зазначив Сікорський.

Міністр підкреслив, що Польща тримає ситуацію під контролем і координує дії із союзниками по НАТО. Варшава наполягає на посиленні систем ППО на східному фланзі Альянсу. Він також додав, що подібні дії Москви є прямою загрозою європейській безпеці та вимагають рішучої відповіді.

Нагадаємо, що нічний масований наліт російських дронів на територію Польщі став найбільшим порушенням повітряного простору НАТО за весь час існування Альянсу. 

Раніше ми також інформували, що російські безпілотники у Польщі розглядаються як виклик безпеці НАТО. Андрій Сибіга заявив, що цей інцидент може означати перехід Кремля до нової фази агресії.

Польща НАТО МЗС дрони Радослав Сікорський
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
