Главная Новости дня Сикорский раскрыл детали инцидента с дронами в Польше

Сикорский раскрыл детали инцидента с дронами в Польше

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 22:49
Атака дронов на Польшу была спланирована РФ — Сикорский
Радослав Сикорский. Фото: Politico.eu

Вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши не было случайностью, а стало частью целенаправленной операции Кремля. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что инцидент является "моментом истины" для НАТО и Европы.

Об этом сообщили Новини.LIVE в пятницу, 12 сентября.

Читайте также:

Сикорский о дронах РФ

По словам главы МИД Польши, дроны зашли на территорию страны не с Украины, а со стороны Беларуси, и находились в воздушном пространстве семь часов, что исключает случайность. Он подчеркнул, что это спланированная акция, направленная на тестирование реакции Альянса.

"Кто говорит, что это была украинская провокация, находится под влиянием российской пропаганды. Мы уверены, что это были российские дроны и российская операция", — отметил Сикорский.

Министр подчеркнул, что Польша держит ситуацию под контролем и координирует действия с союзниками по НАТО. Варшава настаивает на усилении систем ПВО на восточном фланге Альянса. Он также добавил, что подобные действия Москвы являются прямой угрозой европейской безопасности и требуют решительного ответа.

Напомним, что ночной массированный налет российских дронов на территорию Польши стал крупнейшим нарушением воздушного пространства НАТО за все время существования Альянса.

Ранее мы также информировали, что российские беспилотники в Польше рассматриваются как вызов безопасности НАТО. Андрей Сибига заявил, что этот инцидент может означать переход Кремля к новой фазе агрессии.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
