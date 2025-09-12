Відео
Рекордне вторгнення у небо НАТО — що заявив генсек Альянсу

Рекордне вторгнення у небо НАТО — що заявив генсек Альянсу

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 20:36
Наліт дронів РФ на Польщу став рекордним порушенням простору НАТО — Рютте
Марк Рютте. Фото: NBC News

Нічний наліт російських дронів на Польщу став найбільшим порушенням повітряного простору НАТО за всю історію існування Альянсу. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що зухвалість Кремля зростає і загрожує безпеці східного флангу Європи.

Про це повідомили Новини.LIVE.

Читайте також:

Реакція НАТО на масоване порушення повітряного простору

Інцидент, що стався в ніч проти 10 вересня, Рютте назвав наймасовішим випадком вторгнення в повітряний простір Альянсу. Він підкреслив, що це не перший такий випадок, адже російські безпілотники вже неодноразово порушували кордони країн НАТО. За його словами, союзники вирішили посилити моніторинг та оборону східного флангу.

"Безрозсудність Росії в повітрі вздовж нашого східного флангу зростає. Ми бачили, як безпілотники порушували наш повітряний простір у Румунії, Естонії, Латвії та Литві. Навмисно чи ні, це небезпечно та неприйнятно", — наголосив Рютте.

Він додав, що країни-члени НАТО висловили повну солідарність із Польщею та готові реагувати на подібні загрози. Генсек наголосив, що Альянс захищатиме кожного свого учасника та вживатиме заходів, щоб подібні випадки не повторювалися. Рютте також підтвердив початок операції "Східний вартовий", яка має посилити оборону неба на східних рубежах НАТО.

Нагадаємо, що НАТО оголосило про старт масштабної операції "Східний вартовий" для посилення оборони східного флангу після атак російських дронів на Польщу. 

Раніше ми також інформували, що президент Фінляндії Александр Стубб заявив: війна Росії проти України значно пришвидшила вступ його країни до НАТО

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
