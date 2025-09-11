Відео
Головна Новини дня Стубб розкрив, як війна в Україні вплинула на Фінляндію

Стубб розкрив, як війна в Україні вплинула на Фінляндію

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 16:37
Війна в Україні прискорила вступ Фінляндії в НАТО - Стубб
Александр Стубб та Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що вступ його країни до НАТО відбувся значно швидше завдяки війні Росії проти України. За його словами, без цього конфлікту членство Фінляндії могло б настати ще не скоро.

Про це він повідомив під час брифінгу із Президентом України Володимиром Зеленським у Києві у четвер, 11 вересня.

Читайте також:

Війна в Україні прискорила вступ Фінляндії в НАТО 

"Ми здобули багато уроків від цієї війни. Членство в НАТО — найважливіший результат. Як президент я відповідаю за оборону й можу сказати: ми в доброму стані на суші, морі та в повітрі", — зазначив він.

Стубб підкреслив, що навіть після холодної війни Фінляндія не послаблювала пильність і регулярно оновлює свої оборонні плани.

Він додав, що країна й надалі співпрацюватиме із союзниками та Україною, аби гарантувати найвищий рівень стримування російської агресії.

Нагадаємо, що Александр Стубб під час брифінгу у Києві заявив, що саме президент США Дональд Трамп відіграє ключову роль у врегулюванні повномасштабної війни.

Крім того, президент Фінляндії назвав "найпотужнішу" гарантію безпеки для України.

НАТО Фінляндія війна в Україні Росія Александр Стубб
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
