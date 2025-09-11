Відео
Головна Новини дня Стубб назвав "найпотужнішу" гарантію безпеки для України

Стубб назвав "найпотужнішу" гарантію безпеки для України

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 14:43
Александр Стубб назвав ключову гарантію безпеки для України
Президент Фінляндії Александр Стубб та Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент Фінляндії Александр Стубб назвав "найпотужнішу" гарантію безпеки для України. На його думку — це членство в Європейському Союзі.

Про це Александр Стубб заявив під час спільної пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським у Києві в четвер, 11 вересня.

Читайте також:

Президент Фінляндії Стубб про гарантії безпеки для України

На думку лідера Фінляндії, найпотужніша безпекова гарантія і приклад стратегічної поразки Росії — членство України в ЄС.

Александр Стубб висловив сподівання, що це станеться швидше ніж здається.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 вересня, Президент Фінляндії Александр Стубб перебуває з візитом в Україні.

Раніше Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив про початок візиту до Києва Александра Стубба. Разом із Міністром закордонних справ Андрієм Сибігою він зустрів фінського лідера та зазначив, що цей візит має важливе значення для зміцнення співпраці між країнами.

Нагадаємо, що Александр Стубб під час візиту до України заявив, що Дональд Трамп відіграє ключову роль у врегулюванні повномасштабної війни.

Також Стубб та Зеленський під час зустрічі у Києві 11 вересня обговорили порушення повітряного простору Польщі російськими дронами.

Європейський союз Фінляндія війна в Україні Александр Стубб гарантії безпеки
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
