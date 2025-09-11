Відео
Головна Новини дня Зеленський обговорив зі Стуббом заліт дронів РФ у Польщу

Зеленський обговорив зі Стуббом заліт дронів РФ у Польщу

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 14:17
Зеленський зустрівся зі Стуббом — що обговорили лідери
Александр Стубб та Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський розповів, що до країни прибув Президент Фінляндії Александр Стубб. Зокрема, сторони обговорили порушення повітряного простору Польщі російськими дронами.

Про це глава держави повідомив у Telegram у четвер, 11 вересня.

Читайте також:

Зустріч Зеленського зі Стуббом 11 вересня

Зеленський розповів, що зі Стуббом говорив стосовно багатьох напрямків. Вони приділили також багато уваги нападу, який Росія здійснила проти Польщі у ніч проти 10 вересня.

Володимир Зеленський та Александр Стубб
Стубб та Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Все вказує на те, що запуск російських дронів на територію Польщі через території України та Білорусі був продуманим і точно не є випадковістю. Росія, на жаль, має можливості продовжувати й розширювати свою агресію. Потрібні сильні кроки, і не тільки від Європи, сильний тиск, які реально обмежать потенціал російської войовничості", — наголосив український лідер.

Зустріч Зеленського та Стубба
Лідери Фінляндії та України. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Він подякував Фінляндії за підтримку всієї санкційної роботи та руху України до Євросоюзу.

Крім того, сторони обговорили питання укриттів. Зеленський наголосив, що Україна цінує участь Фінляндії в таких ініціативах, як коаліція укриттів.

Стубб та Зеленський
Зустріч Стубба та Зеленського. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Це те, що допомагає нам не тільки на рівні держав, але й на рівні наших громад. Важливо активізувати роботу й саме таких наших коаліцій, усю співпрацю, яка допомагає країні, громадам, кожній людині", — додав він.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський на пресконференції зі Стуббом розповів про контакти України з американською стороною.

Крім того, глава держави повідомив, яку допомогу Україна запропонувала Польщі після порушення державного кордону дронами.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
