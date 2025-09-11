Зеленський відповів, яку допомогу запропонував Польщі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

У ніч проти 10 вересня російські безпілотники атакували територію Польщі. У відповідь на це Президент України Володимир Зеленський розповів, яку допомогу запропонував Польщі у боротьбі з російськими "Шахедами".

Про це глава держави сказав під час пресконференції з Президентом Фінляндії Александром Стуббом у Києві в четвер, 11 вересня.

Зеленський про допомогу Польщі у боротьбі з дронами РФ

Лідер України зазначив, що у боротьбі із "Шахедами" Patriot не допоможуть, тому Україна запропонувала свою допомогу Польщі.

Зеленський пояснив, що Patriot перш за все потрібні для збиття балістичних ракет, а не для боротьби з ударними БпЛА.

"Ми запропонували нашу допомогу, тому що Patriot Польщі у боротьбі з "Шахедами" не допоможуть. І нікому не допоможуть, адже це суто зброя проти балістичних ракет. 50 -60 ракет сьогодні виробляє США на місяць, США головний виробник у світі. Тоді як по Україні запускають 500-800 "Шахедів" на день, зрозуміло, що Patriot не для того, щоб збивати дрони. Таким проти цього не воюють.

Росіяни змінюють дрони кожні 2-3 місяці, і ми змінюємо в такий же термін боротьбу з дронами. Вони змінюють двигуни, ми змінюємо інтерцептори. Вони змінюють кількість — ми змінюємо РЕБ. Якщо вони їх обходять — ми будуємо 3-4 лінії РЕБ. Це велика різниця, тому що ми її вже не усвідомлюємо, бо в стані війни", — наголосив президент.

Водночас Зеленський додав, що ситуація з Польщею подібна до ситуації з Кримом, але замість "зелених чоловічків" — дрони.

Нещодавно стало відомо, що Росія давно готувала дронові атаки на Польщу.

А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкрив кількість дронів, які збили у Польщі 10 вересня.