Главная Новости дня Зеленский рассказал, какую помощь предложил Польше после атаки

Зеленский рассказал, какую помощь предложил Польше после атаки

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 14:11
Зеленский ответил, какую помощь предложил Польше
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

В ночь на 10 сентября российские беспилотники атаковали территорию Польши. В ответ на это Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какую помощь предложил Польше в борьбе с российскими "Шахедами".

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции с Президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве в четверг, 11 сентября.

Читайте также:

Зеленский о помощи Польши в борьбе с дронами РФ

Лидер Украины отметил, что в борьбе с "Шахедами" Patriot не помогут, поэтому Украина предложила свою помощь Польше.

Зеленский пояснил, что Patriot, прежде всего, нужны для сбивания баллистических ракет, а привлечение столь дорогих боеприпасов в борьбе с ударными БпЛА.

"Россияне меняют дроны каждые 2-3 месяца, и мы меняем в такой же срок борьбу с дронами. Они меняют двигатели, мы меняем интерцепторы. Они меняют количество — мы меняем РЭБ. Если они их обходят — мы строим 3-4 линии РЭБ. Это большая разница, потому что мы ее уже не осознаем, потому что в состоянии войны", — подчеркнул президент.

В то же время Зеленский добавил, что ситуация с Польшей подобна ситуации с Крымом, но вместо "зеленых человечков" — дроны.

Недавно стало известно, что Россия давно готовила беспилотные атаки на Польшу.

А премьер-министр Польши Дональд Туск раскрыл количество дронов, которые сбили в Польше 10 сентября.

Владимир Зеленский Польша дроны помощь война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
