Зеленский встретился со Стуббом — что обсудили лидеры

Александр Стубб и Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что в страну прибыл Президент Финляндии Александр Стубб. В частности, стороны обсудили нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в четверг, 11 сентября.

Реклама

Читайте также:

Встреча Зеленского со Стуббом 11 сентября

Зеленский рассказал, что со Стуббом говорил по многим направлениям. Они уделили также много внимания нападению, которое Россия совершила против Польши в ночь на 10 сентября.

Стубб и Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Все указывает на то, что запуск российских дронов на территорию Польши через территории Украины и Беларуси был продуманным и точно не является случайностью. Россия, к сожалению, имеет возможности продолжать и расширять свою агрессию. Нужны сильные шаги, и не только от Европы, сильное давление, которые реально ограничат потенциал российской воинственности", — подчеркнул украинский лидер.

Лидеры Финляндии и Украины. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Он поблагодарил Финляндию за поддержку всей санкционной работы и движения Украины в Евросоюз.

Кроме того, стороны обсудили вопрос укрытий. Зеленский отметил, что Украина ценит участие Финляндии в таких инициативах, как коалиция укрытий.

Встреча Стубба и Зеленского. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Это то, что помогает нам не только на уровне государств, но и на уровне наших громад. Важно активизировать работу и именно таких наших коалиций, все сотрудничество, которое помогает стране, общинам, каждому человеку", — добавил он.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский на пресс-конференции со Стуббом рассказал о контактах Украины с американской стороной.

Кроме того, глава государства сообщил, какую помощь Украина предложила Польше после нарушения государственной границы дронами.