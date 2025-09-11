Война в Украине ускорила вступление Финляндии в НАТО — Стубб

Александр Стубб и Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что вступление его страны в НАТО произошло значительно быстрее благодаря войне России против Украины. По его словам, без этого конфликта членство Финляндии могло бы наступить еще не скоро.

Об этом он сообщил во время брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в четверг, 11 сентября.

"Мы извлекли много уроков из этой войны. Членство в НАТО — самый важный результат. Как президент я отвечаю за оборону и могу сказать: мы в хорошем состоянии на суше, море и в воздухе", — отметил он.

Стубб подчеркнул, что даже после холодной войны Финляндия не ослабляла бдительность и регулярно обновляет свои оборонные планы.

Он добавил, что страна и в дальнейшем будет сотрудничать с союзниками и Украиной, чтобы гарантировать высокий уровень сдерживания российской агрессии.

Напомним, что Александр Стубб во время брифинга в Киеве заявил, что именно президент США Дональд Трамп играет ключевую роль в урегулировании полномасштабной войны.

Кроме того, президент Финляндии назвал "мощную" гарантию безопасности для Украины.