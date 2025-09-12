Відео
НАТО розпочинає операцію для посилення оборони Східної Європи

НАТО розпочинає операцію для посилення оборони Східної Європи

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 19:35
НАТО розпочинає операцію Східний вартовий — заява Марка Рютте
Марк Рютте. Фото: Reuters

НАТО запускає масштабну місію "Східний вартовий", щоб посилити оборону східного флангу Альянсу після атак російських дронів на Польщу. Операція розпочнеться найближчими днями та стане ключовим кроком у захисті союзників від агресії.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на спільній пресконференції з Верховним головнокомандувачем Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генералом Алексусом Гринкевичем.

Читайте також:

НАТО розпочинає операцію "Східний вартовий"

НАТО оголосило про запуск нової місії "Східний вартовий", яка має посилити оборону вздовж східного флангу Альянсу у відповідь на зростаючу загрозу від РФ.

"Сьогодні ми хочемо оголосити, що НАТО запускає операцію "Східний вартовий", щоб ще більше посилити нашу позицію вздовж східного флангу. Ця військова діяльність розпочнеться найближчими днями. Протидія агресії та захист кожного члена Альянсу мають вирішальне значення. Захист східного флангу — наше ключове завдання", — наголосив Рютте.

Рютте також нагадав про події 10 вересня, коли численні російські дрони порушили повітряний простір Польщі.

"Хоча це була найбільша концентрація порушень повітряного простору НАТО, яку ми бачили, те, що сталося у середу, не було поодиноким інцидентом. Безрозсудна поведінка Росії у повітрі вздовж нашого східного флангу стає дедалі частішою. Ми бачили порушення нашого повітряного простору дронами у Румунії, Естонії, Латвії та Литві. Чи навмисно це, чи ні — це є небезпечним і неприйнятним", — сказав генсек.

За його словами, до операції залучать сили низки країн НАТО, серед яких Данія, Німеччина, Франція, Велика Британія та інші.

Генерал Гринкевич уточнив, що місія охопить увесь східний фланг Альянсу та передбачатиме розгортання додаткових сухопутних підрозділів і авіації.

Нагадаємо, після атаки російських дронів по Польщі 10 вересня НАТО застосували 4 статтю.

А також міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зробив нову заяву щодо атаки РФ по території країни.

НАТО операція Марк Рютте Альянс війна
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
