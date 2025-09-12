Видео
НАТО начинает операцию для усиления обороны Восточной Европы

НАТО начинает операцию для усиления обороны Восточной Европы

Ua en ru
Дата публикации 12 сентября 2025 19:35
НАТО начинает операцию Восточный страж - заявление Марка Рютте
Марк Рютте. Фото: Reuters

НАТО запускает масштабную миссию "Восточный страж", чтобы усилить оборону восточного фланга Альянса после атак российских дронов на Польшу. Операция начнется в ближайшие дни и станет ключевым шагом в защите союзников от агрессии.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем.

Читайте также:

НАТО начинает операцию "Восточный дозорный"

НАТО объявило о запуске новой миссии "Восточный страж", которая должна усилить оборону вдоль восточного фланга Альянса в ответ на растущую угрозу от РФ.

"Сегодня мы хотим объявить, что НАТО запускает операцию "Восточный страж", чтобы еще больше усилить нашу позицию вдоль восточного фланга. Эта военная деятельность начнется в ближайшие дни. Противодействие агрессии и защита каждого члена Альянса имеют решающее значение. Защита восточного фланга — наша ключевая задача", — подчеркнул Рютте.

Рютте также напомнил о событиях 10 сентября, когда многочисленные российские дроны нарушили воздушное пространство Польши.

"Хотя это была самая большая концентрация нарушений воздушного пространства НАТО, которую мы видели, то, что произошло в среду, не было единичным инцидентом. Безрассудное поведение России в воздухе вдоль нашего восточного фланга становится все более частым. Мы видели нарушение нашего воздушного пространства дронами в Румынии, Эстонии, Латвии и Литве. Намеренно это или нет — это опасно и неприемлемо", — сказал генсек.

По его словам, к операции привлекут силы ряда стран НАТО, среди которых Дания, Германия, Франция, Великобритания и другие.

Генерал Гринкевич уточнил, что миссия охватит весь восточный фланг Альянса и будет предусматривать развертывание дополнительных сухопутных подразделений и авиации.

Напомним, после атаки российских дронов по Польше 10 сентября НАТО применили 4 статью.

А также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сделал новое заявление относительно атаки РФ по территории страны.

НАТО операция Марк Рютте Альянс
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
