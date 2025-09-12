НАТО начинает операцию Восточный страж - заявление Марка Рютте

НАТО начинает операцию для усиления обороны Восточной Европы
НАТО запускает масштабную миссию "Восточный страж", чтобы усилить оборону восточного фланга Альянса после атак российских дронов на Польшу. Операция начнется в ближайшие дни и станет ключевым шагом в защите союзников от агрессии.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем.
НАТО начинает операцию "Восточный дозорный"
НАТО объявило о запуске новой миссии "Восточный страж", которая должна усилить оборону вдоль восточного фланга Альянса в ответ на растущую угрозу от РФ.
"Сегодня мы хотим объявить, что НАТО запускает операцию "Восточный страж", чтобы еще больше усилить нашу позицию вдоль восточного фланга. Эта военная деятельность начнется в ближайшие дни. Противодействие агрессии и защита каждого члена Альянса имеют решающее значение. Защита восточного фланга — наша ключевая задача", — подчеркнул Рютте.
Рютте также напомнил о событиях 10 сентября, когда многочисленные российские дроны нарушили воздушное пространство Польши.
"Хотя это была самая большая концентрация нарушений воздушного пространства НАТО, которую мы видели, то, что произошло в среду, не было единичным инцидентом. Безрассудное поведение России в воздухе вдоль нашего восточного фланга становится все более частым. Мы видели нарушение нашего воздушного пространства дронами в Румынии, Эстонии, Латвии и Литве. Намеренно это или нет — это опасно и неприемлемо", — сказал генсек.
По его словам, к операции привлекут силы ряда стран НАТО, среди которых Дания, Германия, Франция, Великобритания и другие.
Генерал Гринкевич уточнил, что миссия охватит весь восточный фланг Альянса и будет предусматривать развертывание дополнительных сухопутных подразделений и авиации.
Напомним, после атаки российских дронов по Польше 10 сентября НАТО применили 4 статью.
А также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сделал новое заявление относительно атаки РФ по территории страны.
