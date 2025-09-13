Постпред Украины в ООН предупредил, что РФ не остановится на Польше

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник. Фото: Мельник/X

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник прокомментировал нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами 10 сентября. Он отметил, что Россия не остановится на Польше, и предупредил, что дальше российские беспилотники могут залететь на территории других стран Европы.

Об этом Андрей Мельник сказал во время заседания Совбеза

Мельник предупредил, что Россия не остановится на Польше

Так, постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник отметил, что нарушение воздушного пространства Польши 10 сентября — это сознательное решение России пересечь очередную красную линию и испытать терпение международного сообщества.

По его мнению, если эти действия останутся без реакции, Россия не остановится на Польше.

"Завтра это могут быть дроны или даже ракеты, которые будут падать на другие европейские страны. А послезавтра что-то может "случайно" перелететь Атлантику", — сказал Мельник.

А также подчеркнул, что обязанностью Совбеза является предотвратить такой сценарий, прежде чем будет поздно. Однако, по его словам, если же Совбез не остановит новую фазу эскалации, то мир окажется на грани Третьей мировой войны.

Кроме того, постпред призвал государства-члены ООН ввести согласованные санкционные действия для "подавления российской военной машины, перекрытия ее цепей поставок и остановки потока компонентов для дронов и ракет".

Недавно глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что атака РФ на Польшу может сигнализировать о переходе Кремля к новому уровню агрессии против Запада.

А министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что атака дронов РФ на Польшу является "моментом истины" для НАТО и Европы.