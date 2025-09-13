После встречи Трампа с Путиным РФ усилила атаки - США в ООН

Дороти Шей. Фото: The Times of Israel

Вашингтон обвинил Москву в дальнейшей эскалации войны против Украины после августовской встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина. Во время заседания Совета Безопасности ООН, США отметили, что готовы защищать союзников по НАТО.

Об этом сообщили Новини.LIVE в субботу, 13 сентября.

Реклама

Читайте также:

Что заявили США в ООН

Исполняющая обязанности посла США в ООН Дороти Шей отметила, что вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши свидетельствует об откровенном неуважении Кремля к мирным усилиям. Она подчеркнула, что Вашингтон поддерживает союзников по НАТО и уже проводит консультации согласно статье 4 Североатлантического договора. США считают, что усиление атак является прямым ответом Москвы на попытки дипломатического урегулирования.

"США поддерживают наших союзников перед лицом этих тревожных нарушений воздушного пространства. И будьте уверены - мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО", — заявила Шей.

По ее словам, такие действия Кремля создают серьезную угрозу безопасности всей Европы. Она призвала международное сообщество решительно давить на Москву, чтобы остановить новые бомбардировки Украины. Представительница США подчеркнула, что подобные провокации могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.

Напомним, что Генеральная Ассамблея ООН поддержала Нью-Йоркскую декларацию о создании двух государств для урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной.

Ранее мы также информировали, что постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник прокомментировал нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами 10 сентября.