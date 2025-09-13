Санкції США проти Росії — Трамп назвав умови для введення обмежень

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп озвучив умови, за яких готовий ввести жорсткі санкції проти Росії. За його словами, Європа має припинити купувати нафту в країни-агресорки та також ввести більш серйозні обмеження.

"Я готовий ввести серйозні санкції проти рф, коли всі країни НАТО зроблять те саме, і коли вони припинять купувати нафту у Росії", — сказав Трамп.

