Санкції США проти Росії — Трамп назвав умови для введення обмежень

Трамп заявив, за яких умов введе жорсткі санкції проти Росії
Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 14:30
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп озвучив умови, за яких готовий ввести жорсткі санкції проти Росії. За його словами, Європа має припинити купувати нафту в країни-агресорки та також ввести більш серйозні обмеження.
"Я готовий ввести серйозні санкції проти рф, коли всі країни НАТО зроблять те саме, і коли вони припинять купувати нафту у Росії", — сказав Трамп.
Реклама
Читайте також:
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама