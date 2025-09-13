Санкции США против России — Трамп назвал условия для введения ограничений

Трамп заявил, при каких условиях введет жесткие санкции против РФ
Президент США Дональд Трамп озвучил условия, при которых готов ввести жесткие санкции против России. По его словам, Европа должна прекратить покупать нефть у страны-агрессора, а также ввести ограничения против Китая.
Об этом американский лидер заявил в Truth Social в субботу, 13 сентября.
Трамп сделал заявление относительно санкций против России
Как подчеркнул американский президент, он готов ввести жесткие ограничения для РФ в том случае, если страны НАТО прекратят покупать российскую нефть. Как заявил Трамп, покупка топлива из страны-агрессора значительно "ослабляет позицию на переговорах".
"Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть из России. Как вы знаете, приверженность НАТО до победы была далеко не стопроцентной, а покупка российской нефти некоторыми из вас была шокирующей! Это значительно ослабляет вашу переговорную позицию и влияние на Россию", — сказал Трамп.
Кроме того, американский президент отметил, что новые тарифы должны быть также применены против Китая, который является союзником России.
"Я считаю, что это (санкции на покупку российской нефти. — Ред.), а также введение НАТО как группы 50-100% пошлин на Китай, которые будут полностью отменены после окончания войны с Россией и Украиной, также будут очень полезными для прекращения этой смертельной, но бессмысленной войны. Китай имеет сильный контроль и даже влияние на Россию, и эти мощные тарифы сломают это влияние", — добавил Трамп.
Напомним, США уже наложили ограничения на китайские и турецкие компании, которые помогали России обходить санкции.
А также мы писали, что Дональд Трамп озвучил методы усиленного давления на Путина, которые существенно повлияют на экономику РФ.
