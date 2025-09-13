Санкции США против России — Трамп назвал условия для введения ограничений

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп озвучил условия, при которых готов ввести жесткие санкции против России. По его словам, Европа должна прекратить покупать нефть у страны-агрессора, а также ввести ограничения против Китая.

Об этом американский лидер заявил в Truth Social в субботу, 13 сентября.

Как подчеркнул американский президент, он готов ввести жесткие ограничения для РФ в том случае, если страны НАТО прекратят покупать российскую нефть. Как заявил Трамп, покупка топлива из страны-агрессора значительно "ослабляет позицию на переговорах".

"Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть из России. Как вы знаете, приверженность НАТО до победы была далеко не стопроцентной, а покупка российской нефти некоторыми из вас была шокирующей! Это значительно ослабляет вашу переговорную позицию и влияние на Россию", — сказал Трамп.

Заявление Дональда Трампа. Фото: скриншот с Truth Social

Кроме того, американский президент отметил, что новые тарифы должны быть также применены против Китая, который является союзником России.

"Я считаю, что это (санкции на покупку российской нефти. — Ред.), а также введение НАТО как группы 50-100% пошлин на Китай, которые будут полностью отменены после окончания войны с Россией и Украиной, также будут очень полезными для прекращения этой смертельной, но бессмысленной войны. Китай имеет сильный контроль и даже влияние на Россию, и эти мощные тарифы сломают это влияние", — добавил Трамп.

Напомним, США уже наложили ограничения на китайские и турецкие компании, которые помогали России обходить санкции.

А также мы писали, что Дональд Трамп озвучил методы усиленного давления на Путина, которые существенно повлияют на экономику РФ.