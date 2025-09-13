Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп заявил, при каких условиях введет жесткие санкции против РФ
Главная Новости дня Трамп заявил, при каких условиях введет жесткие санкции против РФ

Трамп заявил, при каких условиях введет жесткие санкции против РФ

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 14:30
Санкции США против России — Трамп назвал условия для введения ограничений
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп озвучил условия, при которых готов ввести жесткие санкции против России. По его словам, Европа должна прекратить покупать нефть у страны-агрессора, а также ввести ограничения против Китая.

Об этом американский лидер заявил в Truth Social в субботу, 13 сентября.

Реклама
Читайте также:

Трамп сделал заявление относительно санкций против России

Как подчеркнул американский президент, он готов ввести жесткие ограничения для РФ в том случае, если страны НАТО прекратят покупать российскую нефть. Как заявил Трамп, покупка топлива из страны-агрессора значительно "ослабляет позицию на переговорах".

"Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть из России. Как вы знаете, приверженность НАТО до победы была далеко не стопроцентной, а покупка российской нефти некоторыми из вас была шокирующей! Это значительно ослабляет вашу переговорную позицию и влияние на Россию", —  сказал Трамп.

Трамп зробив заяву щодо санкцій
Заявление Дональда Трампа. Фото: скриншот с Truth Social

Кроме того, американский президент отметил, что новые тарифы должны быть также применены против Китая, который является союзником России.

"Я считаю, что это (санкции на покупку российской нефти. — Ред.), а также введение НАТО как группы 50-100% пошлин на Китай, которые будут полностью отменены после окончания войны с Россией и Украиной, также будут очень полезными для прекращения этой смертельной, но бессмысленной войны. Китай имеет сильный контроль и даже влияние на Россию, и эти мощные тарифы сломают это влияние", — добавил Трамп.

Напомним, США уже наложили ограничения на китайские и турецкие компании, которые помогали России обходить санкции.

А также мы писали, что Дональд Трамп озвучил методы усиленного давления на Путина, которые существенно повлияют на экономику РФ.

санкции против России Дональд Трамп
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации