Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что его "не любят умные люди". В то же время он не назвал причины.

Об этом Дональд Трамп заявил в воскресенье, 14 сентября.

Реклама

Читайте также:

Трампа "не любят умные люди"

"Умные люди меня не любят", — заявил Трамп.

Он добавил, что умным людям не нравятся их темы разговоров.

Напомним, по информации СМИ, Трамп сомневается в способности влиять на российского диктатора Владимира Путина.

Ранее лидер Штатов заявил, что хочет усилить давление на Путина. Он отметил существенный удар по экономике РФ.