Трамп заявил, что его не любят умные люди
Дата публикации 14 сентября 2025 21:34
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что его "не любят умные люди". В то же время он не назвал причины.
Об этом Дональд Трамп заявил в воскресенье, 14 сентября.
"Умные люди меня не любят", — заявил Трамп.
Он добавил, что умным людям не нравятся их темы разговоров.
Напомним, по информации СМИ, Трамп сомневается в способности влиять на российского диктатора Владимира Путина.
Ранее лидер Штатов заявил, что хочет усилить давление на Путина. Он отметил существенный удар по экономике РФ.
