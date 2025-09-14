Відео
Трамп заявив, що його не люблять розумні люди

Трамп заявив, що його не люблять розумні люди

Дата публікації: 14 вересня 2025 21:34
Дональд Трамп заявив, що його не люблять розумні люди
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що його "не люблять розумні люди". Водночас він не назвав причини.

Про це Дональд Трамп заявив у неділю, 14 вересня.

Читайте також:

Трампа "не люблять розумні люди"

"Розумні люди мене не люблять", — заявив Трамп.

Він додав, що розумним людям не подобаються їхні теми розмов.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Трамп сумнівається у здатності впливати на російського диктатора Володимира Путіна.

Раніше лідер Штатів заявив, що хоче посилити тиск на Путіна. Він наголосив на суттєвому ударі по економіці РФ.

