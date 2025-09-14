Трамп заявив, що його не люблять розумні люди
Дата публікації: 14 вересня 2025 21:34
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що його "не люблять розумні люди". Водночас він не назвав причини.
Про це Дональд Трамп заявив у неділю, 14 вересня.
"Розумні люди мене не люблять", — заявив Трамп.
Він додав, що розумним людям не подобаються їхні теми розмов.
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Трамп сумнівається у здатності впливати на російського диктатора Володимира Путіна.
Раніше лідер Штатів заявив, що хоче посилити тиск на Путіна. Він наголосив на суттєвому ударі по економіці РФ.
