Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що його "не люблять розумні люди". Водночас він не назвав причини.

Про це Дональд Трамп заявив у неділю, 14 вересня.

Реклама

Читайте також:

Трампа "не люблять розумні люди"

"Розумні люди мене не люблять", — заявив Трамп.

Він додав, що розумним людям не подобаються їхні теми розмов.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Трамп сумнівається у здатності впливати на російського диктатора Володимира Путіна.

Раніше лідер Штатів заявив, що хоче посилити тиск на Путіна. Він наголосив на суттєвому ударі по економіці РФ.