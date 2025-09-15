Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп зробить все сам — лідер США про переговори Києва та Москви

Трамп зробить все сам — лідер США про переговори Києва та Москви

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 04:49
Трамп вважає, що Зеленський та Путін так ненавидять один одного, що йому доведеться домовлятись про мир самому
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп 15 вересня заявив журналістам, що переговори між Володимиром Зеленським та диктатором Путіним мають головну проблему — взаємну ненависть. Тому лідер США хоче все зробити самостійно.

Про це Трамп сказав в коментарі журналістам, передає Fox News.

Реклама
Читайте також:

Трамп про ненависть Зеленського та Путіна

Президент США припустив, що всі переговори щодо України доведеться вести йому самому через сформовану, на його думку, вкрай високу міру ворожість між Путіним і Зеленським.

Реклама

"Думаю, всі розмови доведеться вести мені. Вони ненавидять один одного", — зазначив Трамп.

Президент США зайвий раз нагадав журналістам, що раніше йому вдалося "зупинити сім воєн", але ситуація між Україною та Росією є "складнішою". 

Реклама

"Ненависть між Зеленським і Путіним — незбагненна", — сказав Трамп. 

Президент США сумнівається, що між РФ та Україною можливі переговори. Проте він не висловився чітко, коли може самостійно все владнати й "говорити самому".

"Я не знаю. Відносно скоро. Ми вирішимо це так чи інакше, але відносно скоро... Вони так ненавидять один одного, що не можуть дихати. Тож мені доведеться втрутитися", — підсумував Трамп.

Раніше президент США заявив, що має сумніви щодо можливості вплинути на диктатора РФ Путіна. Трамп визнав, що неправильно розцінив наміри очільника Кремля щодо миру.

Також ми повідомляли про дивну заяву Дональда Трампа. Він несподівано сказав, що його "не люблять розумні люди". 

Володимир Зеленський володимир путін Дональд Трамп війна в Україні мирні переговори
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації