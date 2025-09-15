Трамп вважає, що Зеленський та Путін так ненавидять один одного, що йому доведеться домовлятись про мир самому

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп 15 вересня заявив журналістам, що переговори між Володимиром Зеленським та диктатором Путіним мають головну проблему — взаємну ненависть. Тому лідер США хоче все зробити самостійно.

Про це Трамп сказав в коментарі журналістам, передає Fox News.

Реклама

Читайте також:

Трамп про ненависть Зеленського та Путіна

Президент США припустив, що всі переговори щодо України доведеться вести йому самому через сформовану, на його думку, вкрай високу міру ворожість між Путіним і Зеленським.

Реклама

"Думаю, всі розмови доведеться вести мені. Вони ненавидять один одного", — зазначив Трамп.

Президент США зайвий раз нагадав журналістам, що раніше йому вдалося "зупинити сім воєн", але ситуація між Україною та Росією є "складнішою".

Реклама

"Ненависть між Зеленським і Путіним — незбагненна", — сказав Трамп.

Президент США сумнівається, що між РФ та Україною можливі переговори. Проте він не висловився чітко, коли може самостійно все владнати й "говорити самому".

"Я не знаю. Відносно скоро. Ми вирішимо це так чи інакше, але відносно скоро... Вони так ненавидять один одного, що не можуть дихати. Тож мені доведеться втрутитися", — підсумував Трамп.

Раніше президент США заявив, що має сумніви щодо можливості вплинути на диктатора РФ Путіна. Трамп визнав, що неправильно розцінив наміри очільника Кремля щодо миру.

Також ми повідомляли про дивну заяву Дональда Трампа. Він несподівано сказав, що його "не люблять розумні люди".