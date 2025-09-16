Видео
Зеленский объяснил, как саммит на Аляске вывел Путина из изоляции

Зеленский объяснил, как саммит на Аляске вывел Путина из изоляции

Дата публикации 16 сентября 2025 08:04
Зеленский раскритиковал встречу Путина с Трампом на Аляске
Владимир Путин жмет руку Дональду Трампу. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент Владимир Зеленский заявил, что встреча на Аляске фактически вывела Владимира Путина из международной изоляции. По его словам, российский диктатор получил то, чего стремился, а Западу не стоит затягивать с санкциями.

Об этом Владимир Зеленский сказал в разговоре с британским Sky News.

Читайте также:

Зеленский объяснил, почему двусторонняя встреча Путина и Трампа все испортила

Зеленский подчеркнул, что Путин должен был бы заплатить значительно большую цену за войну. Вместо этого он получил политические дивиденды без реальных уступок.

"Он стремился выйти из изоляции, но должен был бы заплатить больше. Он должен был потерпеть неудачу в войне и остановиться. Вместо этого он вышел из изоляции, сфотографировался с Трампом, получил публичный диалог. Это открывает Путину двери к другим саммитам. Мы это наблюдаем", — сказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что агрессор понимает только язык силы, а не дипломатических уговоров. Именно поэтому, по его мнению, международное сообщество должно действовать жестче и быстрее, применяя санкции и другие действенные инструменты. Зеленский предостерег, что любое промедление только поможет России лучше подготовиться к новым этапам войны.

"Он понимает силу. Это его язык. Именно этот язык он понимает. Он не знает много языков, но язык силы понимает как родной русский. Мы очень просим наши страны, Европу и США показать это. Да, они принимают меры как санкции, но надо больше и быстрее", — высказался президент.

Также Владимир Зеленский заявил, что Путин обманывает США и хочет как можно дольше оттянуть решение Трампа ввести санкции.

Напомним, несколько дней назад премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что вскоре состоится встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Зато сам Дональд Трамп считает, что должен взять переговоры на себя, потому что Путин и Зеленский, как он выражался, слишком ненавидят друг друга. Впрочем, в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп якобы сомневается в своей способности влиять или давить на Путина.

Кроме того, недавно Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о санкциях против России и обвинил НАТО.

 

Владимир Зеленский санкции против России владимир путин Дональд Трамп война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
