Зеленський розкритикував зустріч Путіна з Трампом на Алясці

Володимир Путін тисне руку Дональду Трампу. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч на Алясці фактично вивела Володимира Путіна з міжнародної ізоляції. За його словами, російський диктатор отримав те, чого прагнув, а Заходу не варто затягувати із санкціями.

Про це Володимир Зеленський сказав у розмові з британським Sky News.

Зеленський підкреслив, що Путін мав би заплатити значно більшу ціну за війну. Натомість він здобув політичні дивіденди без реальних поступок.

"Він прагнув вийти з ізоляції, але мав би заплатити більше. Він мав зазнати невдачі у війні і зупинитись. Натомість він вийшов з ізоляції, сфотографувався з Трампом, отримав публічний діалог. Це відкриває Путіну двері до інших самітів. Ми це спостерігаємо", — сказав Зеленський.

Український лідер зауважив, що агресор розуміє лише мову сили, а не дипломатичних умовлянь. Саме тому, на його думку, міжнародна спільнота має діяти жорсткіше і швидше, застосовуючи санкції та інші дієві інструменти. Зеленський застеріг, що будь-яке зволікання лише допоможе Росії краще підготуватися до нових етапів війни.

"Він розуміє силу. Це його мова. Саме цю мову він розуміє. Він не знає багато мов, але мову сили розуміє як рідну російську. Ми дуже просимо наші країни, Європу та США показати це. Так, вони вживають заходів як санкції, але треба більше і швидше", — висловився президент.

Також Володимир Зеленський заявив, що Путін дурить США і хоче якомога надовше відтягнути рішення Трампа ввести санкції.

Нагадаємо, кілька днів тому прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім заявив, що незабаром відбудеться зустріч між Володимиром Путіним та Дональдом Трампом.

Натомість сам Дональд Трамп вважає, що мусить взяти переговори на себе, бо Путін та Зеленський, як він висловлювався, занадто ненавидять один одного. Втім у ЗМІ з'явилась інформація, що Дональд Трамп нібито сумнівається у своїй спроможності впливати чи тиснути на Путіна.

Окрім того, нещодавно Дональд Трамп зробив несподівану заяву про санкції проти Росії та звинуватив НАТО.