Путін і Трамп можуть зустрітися на саміті АСЕАН у жовтні 2025 року

Володимир Путін і Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп і глава Кремля Володимир Путін зустрінуться на саміті Асоціації держав Південно-східної Азії (АСЕАН). Він відбудеться вже у жовтні у Куала-Лумпурі.

Про це заявив прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім, повідомляє агентство Bernama.

За словами прем'єра Малайзії, серед учасників 47-го саміту АСЕАН у жовтні очікуються президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін. Також у Куала-Лумпур приїдуть прем'єр Держади Китаю Лі Цян, президент Бразилії Лула да Сілва і президент ПАР Сиріл Рамафоса.

Також Анвар Ібрагім поінформував, що Малайзія представить на саміті свою стратегію розвитку напівпровідникової галузі, щоб залучити іноземні інвестиції та закріпити позиції країни у глобальному ланцюгу постачання. Він додав, що особливий акцент буде зроблено на штаті Саравак як центрі для виробництва чипів.

Нагадаємо, що в ніч проти 16 серпня Трамп провів з Путіним саміт на Алясці. Після цього лідер США прийняв у Білому президента України Володимира Зеленського та низку європейських лідерів, після чого очікувалася зустріч глав держав України и РФ. Однак в Росії почали казати, що не Путін не обіцяв Трампу зустрітися із Зеленським.

У п'ятницю, 12 вересня, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про паузу у переговорах між Україною та Росією. Також він сказав, що не варто очікувати швидких результатів від переговорного процесу по Україні.

В цей же день Трамп заявив, планує посилити тиск на Путіна. Зокрема, він анонсував суттєвий удар по економіці Кремля.