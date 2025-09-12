Відео
Росія оголосила про паузу у перемовинах з Україною

Росія оголосила про паузу у перемовинах з Україною

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 14:32
Кремль оголосив паузу у переговорах з Україною
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Фото: Reuters

Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив про паузу в перемовинах між Україною та Росією. Він зазначив, що не слід очікувати "блискавичних результатів" від переговорного процесу щодо України.

Про це Пєсков сказав у коментарі одному з російських ЗМІ в п'ятницю, 12 вересня.

Читайте також:



Пєсков сказав, що Кремль констатує паузу в перемовинах між Росією та Україною.

"Не можна носити рожеві окуляри та очікували блискавичних результатів від перемовин щодо України", — заявив речник Кремля.

Водночас він додав, що існують канали спілкування між переговорними групами обох країн.

Крім того, Пєсков заявив, що Росія готова продовжувати мирні переговори з Україною.

Також він зазначив, що "Росія ніколи нікому не загрожувала, зокрема країнам Європи". На його думку, європейці заважають мирним зусиллям щодо України.

Нагадаємо, що останній раунд перемовин між українською та російською делегаціями відбувся 23 липня в Стамбулі.

Нещодавно російський диктатор Путін вкотре відкинув можливість повноцінних переговорів з Україною.

А раніше очільник країни-агресорки заявляв, що нібито готовий підвищити рівень делегації на переговорах з Україною.

володимир путін Дмитро Пєсков війна в Україні Росія мирні переговори
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
