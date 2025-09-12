Россия объявила о паузе в переговорах с Украиной
Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил о паузе в переговорах между Украиной и Россией. Он отметил, что не следует ожидать "молниеносных результатов" от переговорного процесса по Украине.
Об этом Песков сказал в комментарии одному из российских СМИ в пятницу, 12 сентября.
Кремль объявил паузу в переговорах с Украиной
Песков сказал, что Кремль констатирует паузу в переговорах между Россией и Украиной.
"Нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговоров по Украине", — заявил представитель Кремля.
В то же время он добавил, что существуют каналы общения между переговорными группами обеих стран.
Кроме того, Песков заявил, что Россия готова продолжать мирные переговоры с Украиной.
Также он отметил, что "Россия никогда никому не угрожала, в том числе странам Европы". По его мнению, европейцы мешают мирным усилиям по Украине.
Напомним, что последний раунд переговоров между украинской и российской делегациями состоялся 23 июля в Стамбуле.
Недавно российский диктатор Путин в очередной раз отверг возможность полноценных переговоров с Украиной.
А ранее глава страны-агрессора заявлял, что якобы готов повысить уровень делегации на переговорах с Украиной.
