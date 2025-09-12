Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил о паузе в переговорах между Украиной и Россией. Он отметил, что не следует ожидать "молниеносных результатов" от переговорного процесса по Украине.

Об этом Песков сказал в комментарии одному из российских СМИ в пятницу, 12 сентября.

Кремль объявил паузу в переговорах с Украиной

Песков сказал, что Кремль констатирует паузу в переговорах между Россией и Украиной.

"Нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговоров по Украине", — заявил представитель Кремля.

В то же время он добавил, что существуют каналы общения между переговорными группами обеих стран.

Кроме того, Песков заявил, что Россия готова продолжать мирные переговоры с Украиной.

Также он отметил, что "Россия никогда никому не угрожала, в том числе странам Европы". По его мнению, европейцы мешают мирным усилиям по Украине.

Напомним, что последний раунд переговоров между украинской и российской делегациями состоялся 23 июля в Стамбуле.

Недавно российский диктатор Путин в очередной раз отверг возможность полноценных переговоров с Украиной.

А ранее глава страны-агрессора заявлял, что якобы готов повысить уровень делегации на переговорах с Украиной.