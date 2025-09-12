Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия объявила о паузе в переговорах с Украиной

Россия объявила о паузе в переговорах с Украиной

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 14:32
Кремль объявил паузу в переговорах с Украиной
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил о паузе в переговорах между Украиной и Россией. Он отметил, что не следует ожидать "молниеносных результатов" от переговорного процесса по Украине.

Об этом Песков сказал в комментарии одному из российских СМИ в пятницу, 12 сентября.

Реклама
Читайте также:

Кремль объявил паузу в переговорах с Украиной

Песков сказал, что Кремль констатирует паузу в переговорах между Россией и Украиной.

"Нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговоров по Украине", — заявил представитель Кремля.

В то же время он добавил, что существуют каналы общения между переговорными группами обеих стран.

Кроме того, Песков заявил, что Россия готова продолжать мирные переговоры с Украиной.

Также он отметил, что "Россия никогда никому не угрожала, в том числе странам Европы". По его мнению, европейцы мешают мирным усилиям по Украине.

Напомним, что последний раунд переговоров между украинской и российской делегациями состоялся 23 июля в Стамбуле.

Недавно российский диктатор Путин в очередной раз отверг возможность полноценных переговоров с Украиной.

А ранее глава страны-агрессора заявлял, что якобы готов повысить уровень делегации на переговорах с Украиной.

владимир путин Дмитрий Песков война в Украине Россия мирные переговоры
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации